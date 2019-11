Снимаха 52-годишната Памела Андерсън по бански

П амела Андерсън определено продължава да бъде във фантазиите на милиони мъже по света.

52-годишната звезда, която стана популярна от американския сериал "Спасители на плажа", отново доказа, че продължава да бъде в челните редици на едни от най-красивите и сексапилни жени.

Актрисата бе уловена в Австралия, където по-рано през седмицата тя снимаше ТВ рекламата на австралийска компания, предоставяща разнообразни автомобилни услуги, пише "Дейли мейл" (Daily mail).

Звездата бе забелязана да носи бял бански, който подчертаваше изваяните й форми.

