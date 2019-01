Актрисата Памела Андерсън, която стана световноизвестна с телевизионната поредица "Спасители на плажа", заяви, че мъжете, които гледат порно, се оказват слаби любовници под завивките, пише Контактмюзик.

Според нея филмите за възрастни са твърде далече от реалния любовен акт.

Андерсън призна ,че я привличат "смелите и радикални мъже", които са ангажирани с реални каузи.

Най-гледаното порно през 2018

Как изглеждат порноактрисите, когато не работят

Именно тях тя намира за секси, а не героите от порно продукциите.

"Най-лошите любовници са тези, които гледат порно", споделя актрисата.

"Те са сковани, безчувствени, фанатично търсят различното и понякога прибягват до насилие. Най-добри в леглото са вегетарианците. Това е доказано!"

Empty Head disease



Porn and PlayStation

We’ve lost many good men to this

GONE

No return.



Talk to our children

As young adults we can make our own choices.

But,

it’s a slippery slope



I 🙏 kids can be brave

rebel against it all.



Nightmare