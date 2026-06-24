След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

П обедителката от „Евровизия 2026“ DARA няма да участва в Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, след обществена реакция срещу включването ѝ в събитието, съобщи сайтът Eurovision Fun.

Българската певица първоначално беше обявена сред основните изпълнители в първия ден на фестивала. Решението ѝ да се включи обаче предизвика критики заради присъствието на руски изпълнители, обвинявани в публична подкрепа за руската инвазия в Украйна.

Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик & Асти, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, като част от тях са участвали и в конкурса „Евровизия“. За водеща на фестивала е обявена Регина Тодоренко.

Новината за участието на DARA предизвика реакции в социалните мрежи, особено сред украински потребители и фенове на „Евровизия“, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на сцена с изпълнители, свързвани с руската музикална индустрия на фона на войната в Украйна.

Според последната информация певицата е решила да се оттегли от участие в Dream Fest и няма да се качи на сцената на 23 юли.

Фестивалът, който ще се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, ще се състои по план. Организаторите вече са обявили програма с над 50 изпълнители от различни държави.

Припомняме, че руската поп звезда Филип Киркоров се самопровъзгласи за „Троянския кон“ зад историческата победа на България на „Евровизия 2026“. В емоционална публикация в социалната мрежа Instagram певецът стигна дотам да твърди, че без неговата намеса страната ни изобщо нямаше да участва в конкурса, камо ли да го спечели. В тирадата си в Instagram Киркоров не пропуска да отбележи със съжаление, че до момента никой от българска страна не му е благодарил официално – но и бърза да допълни, че не очаква признателност.