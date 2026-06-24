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След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

Според последната информация певицата е решила да се оттегли от участие в Dream Fest и няма да се качи на сцената на 23 юли

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 10:07
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П обедителката от „Евровизия 2026“ DARA няма да участва в Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, след обществена реакция срещу включването ѝ в събитието, съобщи сайтът Eurovision Fun.

Българската певица първоначално беше обявена сред основните изпълнители в първия ден на фестивала. Решението ѝ да се включи обаче предизвика критики заради присъствието на руски изпълнители, обвинявани в публична подкрепа за руската инвазия в Украйна.

Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик & Асти, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, като част от тях са участвали и в конкурса „Евровизия“. За водеща на фестивала е обявена Регина Тодоренко.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
13 снимки
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

Новината за участието на DARA предизвика реакции в социалните мрежи, особено сред украински потребители и фенове на „Евровизия“, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на сцена с изпълнители, свързвани с руската музикална индустрия на фона на войната в Украйна.

Според последната информация певицата е решила да се оттегли от участие в Dream Fest и няма да се качи на сцената на 23 юли.

Фестивалът, който ще се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, ще се състои по план. Организаторите вече са обявили програма с над 50 изпълнители от различни държави.

Припомняме, че руската поп звезда Филип Киркоров се самопровъзгласи за „Троянския кон“ зад историческата победа на България на „Евровизия 2026“. В емоционална публикация в социалната мрежа Instagram певецът стигна дотам да твърди, че без неговата намеса страната ни изобщо нямаше да участва в конкурса, камо ли да го спечели. В тирадата си в Instagram Киркоров не пропуска да отбележи със съжаление, че до момента никой от българска страна не му е благодарил официално – но и бърза да допълни, че не очаква признателност.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
DARA Евровизия Dream Fest Баку музикален фестивал Азербайджан Украйна
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