България

Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш

Животните са намерени в необитаем имот. Полицията е установила, че смъртта им е причинена умишлено след удари в областта на главата

24 юни 2026, 09:59
Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш
Източник: iStock

П олицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви осем малки кученца, съобщава NOVA.

Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършения оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата.

Според първоначалните данни на разследващите нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около смъртта на животните и се издирва извършителят на деянието.

Източник: NOVA    
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Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш

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