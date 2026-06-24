Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш

П олицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви осем малки кученца, съобщава NOVA.

Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършения оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата.

Според първоначалните данни на разследващите нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около смъртта на животните и се издирва извършителят на деянието.