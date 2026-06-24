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Режимът на Кристиано Роналдо: Какво казва науката за навиците на португалската суперзвезда

Спи ли наистина на парчета по 90 минути, как му влияе замразяването на –160 °C и защо шестте хранения на ден не са за всеки? Ето какво се случва, когато медицината анализира екстремния режим на португалската суперзвезда

24 юни 2026, 09:55
Режимът на Кристиано Роналдо: Какво казва науката за навиците на португалската суперзвезда
Източник: БГНЕС/VESTI

К ристиано Роналдо е футболна легенда и един от най-обсъжданите спортисти на нашето време. Неговите навици – от диетата до режима на съня – редовно се превръщат в повод за дискусии в медиите и социалните мрежи. Но кои от тях наистина са подкрепени от научни данни и кои не трябва да се приемат твърде насериозно? Разделяме митовете от фактите през призмата на доказателствената медицина.

  • Какво казват медиите:

Роналдо не спи по 8 часа като обикновените хора. Вместо това той спи 5–6 пъти на ден по 90 минути, при това в ембрионална поза и задължително с изпрано бельо.

  • Какво казва науката:

Тук се преплитат маркетингът и реалната хронобиология. Консултантът по съня на Роналдо – Ник Литълхейлс, наистина популяризира концепцията за „90-минутните цикли“. Идеята е, че човешкият сън се състои от цикли (бърз и бавен сън), всеки от които трае около час и половина.

За професионалните атлети с натоварен график, нощни полети и мачове, полифазният сън (сън на части) е начин да съберат денонощната си норма от 7,5–9 часа и да ускорят възстановяването си. Някои изследвания показват, че кратката дневна дрямка подобрява вниманието, скоростта на реакцията и субективното усещане за отпочиналост, особено при недоспиване или тежки физически натоварвания.

Кристиано Роналдо в режим „Мондиал“
30 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо

За обикновения човек обаче опитът да спи „на парчета“ през деня и нощта е директен път към нарушаване на циркадните ритми, безсъние и хронична умора.

Позата при сън (включително ембрионалната) почти не влияе на качеството му при здравия човек, стига да му е удобно и нищо да не пречи на дишането. Свежестта на спалното бельо също няма пряк ефект върху дълбочината на съня, но помага индиректно – в чисти чаршафи човек се отпуска по-лесно. Най-важното за добрия сън остава стабилният режим, тъмнината, прохладата в стаята и липсата на чести събуждания.

Шест хранения на ден и нула захар

  • Какво казват медиите:

Роналдо се храни шест пъти дневно (основно риба, пилешко и салата), напълно е изключил захарта, а на пресконференции демонстративно премества бутилките с Кока-Кола, призовавайки да се пие вода.

  • Какво казва науката:

Митът, че честите хранения ускоряват метаболизма, отдавна е развенчан. За отслабването или поддържането на теглото са важни общият калориен прием за денонощието и балансът на макронутриентите. Но за атлет от ранга на Роналдо, който изгаря огромен брой калории на тренировка, шестте хранения са физическа необходимост – така той разпределя големия обем протеини и сложни въглехидрати, без да претоварва стомашно-чревния си тракт наведнъж.

По отношение на отказа от захар и ултрапреработени храни науката е напълно солидарна с футболиста. Минимизирането на добавената захар помага за контрола на теглото, поддържа стабилни нива на глюкоза в кръвта и защитава кръвоносните съдове. А изборът на вода пред газирани напитки е полезен за абсолютно всеки.

Ледени бани и криокамера при –160 °C

  • Какво казват медиите:

Роналдо е инсталирал в дома си криокамера за десетки хиляди евро. Той използва екстремния студ след всяка тренировка, за да възстановява мускулите си мигновено.

  • Какво казва науката:

Криотерапията е един от най-преоценените трендове в спортната медицина. Студът наистина работи като локално обезболяващо средство – той свива кръвоносните съдове, намалява усещането за мускулна треска и овладява отоците. На професионалния спортист това му е нужно, за да може утре отново да излезе на терена.

Проучванията обаче показват, че системното използване на ледени бани веднага след силови тренировки може всъщност да забави мускулния растеж и адаптацията на тъканите към натоварванията. Умереният възпалителен процес след тренировка е нормална част от изграждането на мускулите. Въпреки това, процедурите със студ са полезни по време на интензивни състезания, когато бързото възстановяване е по-важно от дългосрочния растеж на мускулната маса.

Психологическа рутина и желязна дисциплина

  • Какво казват медиите:

Роналдо е робот без емоции, който тренира по нощите и е обсебен от контрола.

  • Какво казва науката:

Основната суперсила на португалеца не е някаква тайна диета, а феноменалното му постоянство и придържане към режима. Мозъкът му не хаби ресурс за вземане на решения от рода на „какво да ям сега?“ или „кога да си легна?“ – всичко е автоматизирано. Това спестява енергия на централната нервна система, която при спортистите е подложена на също толкова тежко натоварване, колкото и мускулите.

За обикновения човек това означава, че трябва да избира и въвежда навици, които лесно може да поддържа с години. Една стабилна 10-минутна тренировка всеки ден носи много повече полза от хаотични спортни подвизи веднъж в месеца. Когато едно полезно действие се превърне в рутина, мозъкът спира да хаби енергия за него, а резултатите за здравето стават трайни.

Най-важното накратко

„Рецептата на Роналдо“ е комбинация от изключителна генетика, неограничени финансови ресурси и строга дисциплина. Опитът на средностатистическия човек напълно да копира неговия подход по-скоро няма да донесе полза. Вместо скъпи криокамери и накъсан сън, много по-добре е да заложите на базовите, научно доказани стълбове на здравето: 7–8 часа непрекъснат нощен сън, чиста и истинска храна в менюто, редовна физическа активност и ефективно справяне със стреса.

Източник: rbc.ua    
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