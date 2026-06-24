България

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

Според Дейвид документът му е напълно легален и е издаден от испанските власти, докато случаят вече шест месеца стои без решение

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 09:33
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М лад мъж, живеещ в Испания, стана обект на полицейска проверка в България, която завърши с арест и обвинение за ползване на неистински документ за правоуправление. Дейвид разказва, че по време на път в България е спрян от патрул, където представя испанската си шофьорска книжка, но униформените заявяват, че тя е фалшива, тъй като не фигурира в българската система, и незабавно му поставят белезници, разказват от NOVA.

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  • Версията на Дейвид и семейството му

Потърпевшият и майка му твърдят, че документът е напълно истински и е издаден от испанските власти, където той живее от дете. Според тях полицаите са допуснали грешка, опитвайки се да проверят испански идентификационен номер през българска система, вместо да използват испанския регистър, където се съдържат всички данни за положените изпити, училището и датите на издаване.

Дейвид обяснява, че в Испания използва дигитална шофьорска книжка чрез официално приложение, но при ареста не му е било позволено да докаже правоспособността си чрез него. Той твърди още, че при освобождаването му на следващия ден е получил пластиката на документа си в повредено и разлепено състояние.

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  • Реакция на институциите

Шест месеца след инцидента семейството все още не е получило официално становище дали документът се счита за фалшив или истински, въпреки че са представили преведени документи от испанския КАТ. Майката на Дейвид е категорична, че ако не получат извинение или ясно заключение по случая, ще търсят правата си по съдебен път.

От полицията изпратиха официален отговор, в който посочват, че по случая е образувано досъдебно производство, извършват се експертизи, а всички материали са докладвани на Софийска районна прокуратура.

Редактор: Стела Христова
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