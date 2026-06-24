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Удар по егото: Роналдо прекъсна интервю след въпрос за Меси

Кристиано Роналдо влезе в историята като първия футболист с голове на 6 световни първенства, но изпусна нервите си в микс зоната. Португалецът демонстративно обърна гръб на репортер веднага щом чу името на вечния си съперник Лионел Меси

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 10:22
Удар по егото: Роналдо прекъсна интервю след въпрос за Меси
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

К ристиано Роналдо изглежда направи всичко възможно, за да избегне въпрос, свързан с вечния му съперник Лионел Меси, и то броени минути след като записа поредно историческо постижение на Световното първенство по футбол.

41-годишният португалски капитан говори пред журналисти в микс зоната след категоричната победа на Португалия с 5:0 над Узбекистан във вторник, 23 юни, в която той блесна с два гола. Във видеоклип, разпространен в социалните мрежи от Fox Sports, ясно се вижда как футболната мегазвезда рязко прекъсва въпроса на репортер в момента, в който чува името на Меси.

„Вчера Лионел Меси отбеляза два гола...“, започва журналистът зад камерата. Преди обаче да успее да довърши изречението си, Роналдо прави рязък жест, обръща се в срещуположната посока и посочва друг репортер, към когото да премине. „Давай ти“, казва Кристиано в клипа, демонстрирайки, че няма никакво намерение да слуша сравнения.

Официалните представители на Роналдо отказаха незабавен коментар пред медиите за ситуацията.

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По-рано в същото интервю Роналдо все пак отговори по-сдържано на въпрос какво би било да се изправи срещу 38-годишния Меси на по-късен етап от турнира, ако Аржентина и Португалия продължат напред към директните елиминации. Двамата никога досега не са играли един срещу друг на Световно първенство.

„Не знам как точно да отговоря на това“, призна Кристиано, цитиран от ESPN. „Но, е, със сигурност би било страхотно.“

Роналдо и Меси имат зад гърба си внушителните 35 официални мача на клубно ниво. От тях Меси е спечелил 16, Роналдо има 10 победи, а 9 двубоя са завършили наравно. Голямата разлика обаче остава световната титла – Кристиано никога не е вдигал най-ценния трофей, докато Лео Меси триумфира с Аржентина през 2022 г. в Катар.

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Настоящото Световно първенство се превръща в брутална гонитба на рекорди между двамата. В понеделник, 22 юни, Лионел Меси счупи рекорда за най-много голове в историята на световните финали за мъже, отбелязвайки своя 17-и и 18-и гол при победата над Австрия. С това той надмина легендарния германски нападател Мирослав Клозе. (Само часове по-късно френската суперзвезда Килиан Мбапе също изравни Клозе, отбелязвайки своя 16-и гол на световни първенства срещу Ирак).

След историческия мач Меси сподели пред The Guardian: „Изключително специален момент. Както винаги съм казвал, просто обичам да играя и да се забавлявам на терена. Имахме и доза късмет с дузпата, но най-важното е, че си тръгнахме с трите точки.“

Роналдо стана първият футболист с гол на шест Мондиала
35 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо

Кристиано Роналдо обаче не остана по-назад. С двата си гола срещу Узбекистан във вторник той се превърна в първия футболист в историята на мъжкия футбол, който бележи на шест различни световни първенства.

Голямата надпревара в САЩ, Канада и Мексико продължава с пълна сила. В събота, 27 юни, Меси и Аржентина се изправят срещу Йордания, докато Роналдо и Португалия ще премерят сили с коравия тим на Колумбия.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
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