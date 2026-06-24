Археолози намериха уникална мозайка с четири цвята в Хераклея Синтика

Е кип от археолози под ръководството на проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) попадна на подова мозайка в храма на Херакъл, разположен в античния град Хераклея Синтика в близост до Петрич. Откритието е направено по време на тазгодишната кампания в района на култовия обект, потвърди пред БТА проф. Вагалински.

Ученият определи находката като едно от най-впечатляващите открития от началото на настоящия археологически сезон. Тя предоставя ключови данни за архитектурния план и еволюцията на постройката през вековете. Мозайката е поредното доказателство за пищната декорация на храма, като към момента е проучен само малък фрагмент от нея, макар в миналото да е покривала цялото пространство.

Мозайката е изпълнена в техниката opus tessellatum и е с необичайна за региона цветова гама - тъмновиолетово, охра, синьо и бяло. Подобна комбинация изисква добре подбрани суровини и опитни майстори, което я нарежда сред по-луксозните декоративни решения в римската епоха, обясни експертът.

„Самото изпълнение говори за висока култура на строителство и за храм, който е бил представителен, а не второстепенен“, коментира Вагалински. По думите му запазените фрагменти с бръшлянови листа и геометрични мотиви вероятно са оформяли рамка около централна сцена, която не е оцеляла.

Проф. Вагалински допълни, че на място вече действа реставраторът Ренета Караманова (НАИМ-БАН), чието внимание в момента е насочено и към втората скулптура, открита при проучванията на древния град.

В съхранените сектори от подовата настилка ясно се виждат четири различни цвята и разнообразни геометрични мотиви. Въпреки че времето е унищожило по-голямата част от мозайката, учените са заснели и описали достатъчно детайли, за да се подготви възстановка на оригиналния ѝ облик. Експертите са категорични, че в древността декорацията е заемала сериозна площ и е била централен елемент от вътрешния дизайн на храма.

Откритието е с висока научна стойност, тъй като позволява да се направи съпоставка с други подобни артефакти от региона. Проф. Вагалински обясни, че новото разкритие се отличава от мозайката, открита през миналата година на север от храма на Херакъл. Двете структури са от различни строителни епохи и показват отделни фази в хронологията на комплекса.

Проучванията в района на храма ще продължат и през идните седмици. Археолозите се надяват, че разширяването на разкопките ще разкрие нови елементи от архитектурния ансамбъл, които да обогатят познанията за миналото на античния град и неговия култов център.