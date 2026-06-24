Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

П арламентът прие решение за прекратяване на правомощията на народния представител Делян Добрев като депутат. Гласуването се проведе в пленарната зала, като част от представителите на ГЕРБ-СДС не подкрепиха решението – трима гласуваха „против“, а един се въздържа.

Официално: Делян Добрев внесе оставката си в Народното събрание

В момента на гласуването Добрев не присъстваше в залата. Решението формализира подаденото от него заявление за напускане на парламента, което беше внесено по-рано тази седмица.

Оставката на Добрев беше очаквана и се разглежда като част от заявеното му оттегляне от активна парламентарна дейност. Той е дългогодишен народен представител от ГЕРБ и един от разпознаваемите лица на партията в икономическите и енергийни теми.

С решението на парламента се слага край на настоящия му мандат в 52-рото Народно събрание, като на негово място се очаква да влезе следващият в листата на съответния избирателен район.​

Делян Добрев е подал молба за напускане на НС

Делян Добрев е сред дългогодишните депутати в българския парламент и бивш министър на икономиката и енергетиката. През годините той е заемал ключови позиции в парламентарни комисии, включително по бюджет и финанси, както и в областта на енергетиката.

Делян Добрев напуска парламента

Политическата му кариера е белязана както от високи управленски постове, така и от периоди на оттегляне и завръщане в парламента. В предишни години той вече е подавал оставка като народен представител след политически и обществен натиск, а впоследствие отново се е връщал в активната политика.