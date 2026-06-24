Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

В ръзките между двамата най-висши държавни служители в Чехия достигнаха точка на кипене. Чешкият президент Петър Павел обяви, че е завел дело срещу правителството, след като премиерът Андрей Бабиш взе решение да го изключи от държавната делегация за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Спорът за власт и военни разходи вече е в ръцете на Конституционния съд, съобщава Politico.

Делото за компетентност, внесено официално в Конституционния съд на Чехия, настоява за спешно тълкуване на това кой всъщност има крайната власт да решава дали държавният глава може да присъства на ключовия форум на Алианса. Очаква се съдът да разгледа казуса на свое пленарно заседание още тази сряда.

Сблъсък на власт и принципи

В официално изявление Петър Павел аргументира решението си с думите, че премиерът Бабиш умишлено се опитва да го „изолира“ от срещата на върха, като по този начин „ограничава ролята, която му е гласувана по Конституция“.

Президентът подчерта, че неговите предшественици на поста винаги са присъствали на абсолютно всички досегашни срещи на върха на НАТО, а самият той е бил част от всяко едно събиране на Алианса, откакто встъпи в длъжност през 2023 година.

Spory kolem složení české delegace na summitu NATO má vyřešit až Ústavní soud. Prezident podal kompetenční žalobu. Nelíbí se mu, že vláda ho v Ankaře nechce. pic.twitter.com/hivVIQa9nN — ČT24 (@CT24zive) June 23, 2026

След месеци на остри спорове кой трябва да представлява Прага в Анкара, премиерът Андрей Бабиш обяви, че държавният глава няма как да се присъедини към официалната делегация, тъй като „тази среща на върха ще бъде коренно различна от предишните“.

Истинската причина: Военният бюджет

Зад дипломатическите маневри всъщност се крие сериозен политически и финансов раздор. По време на предстоящия форум в Анкара от чешкия премиер ще се изисква да обоснове пред съюзниците решението си да съкрати основните разходи за отбрана на страната до около 1,8% от БВП – цифра, която е под задължителния за НАТО минимум от 2%.

Повечето анализатори смятат, че ходът на Бабиш да спре Павел от участие е продиктуван именно от биографията на президента. Като бивш генерален щаб на армията и висш генерал от НАТО, Петър Павел е яростен противник на орязването на бюджета, като публично определи съкращенията на премиера като „безотговорни“.

От своя страна Бабиш коментира, че макар да „уважава“ правото на президента да търси правата си по съдебен път, не смята това за правилен ход:

„Не е уместно конституционни органи и висши държавни служители да водят съдебни дела един срещу друг“, написа премиерът в платформата X.

Борба за разделението на властите

Този конфликт е поредната ескалация на трайно влошените отношения между двамата чешки политици, които бяха основни съперници на президентските избори през 2023 година.

В изявлението си президентът Павел беше категоричен, че този сблъсък „всъщност не е за един стол на една чуждестранна среща“, а за фундаменталния принцип за разделение на властите:

„Ако не защитя тези правомощия сега, ще нося лична отговорност за това, че отварям широко вратата за по-нататъшно произволно съкращаване на правата на конституционните служители в бъдеще“, обобщи чешкият държавен глава.