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Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

Безпрецедентен правен казус разделя Прага, след като генерал Петър Павел беше изваден от делегацията за срещата на върха в Анкара. В основата на конфликта стоят орязаният военен бюджет на страната и битката за конституционните правомощия

24 юни 2026, 10:29
Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО
Източник: БТА

В ръзките между двамата най-висши държавни служители в Чехия достигнаха точка на кипене. Чешкият президент Петър Павел обяви, че е завел дело срещу правителството, след като премиерът Андрей Бабиш взе решение да го изключи от държавната делегация за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Спорът за власт и военни разходи вече е в ръцете на Конституционния съд, съобщава Politico.

Делото за компетентност, внесено официално в Конституционния съд на Чехия, настоява за спешно тълкуване на това кой всъщност има крайната власт да решава дали държавният глава може да присъства на ключовия форум на Алианса. Очаква се съдът да разгледа казуса на свое пленарно заседание още тази сряда.

Сблъсък на власт и принципи

В официално изявление Петър Павел аргументира решението си с думите, че премиерът Бабиш умишлено се опитва да го „изолира“ от срещата на върха, като по този начин „ограничава ролята, която му е гласувана по Конституция“.

Президентът подчерта, че неговите предшественици на поста винаги са присъствали на абсолютно всички досегашни срещи на върха на НАТО, а самият той е бил част от всяко едно събиране на Алианса, откакто встъпи в длъжност през 2023 година.

След месеци на остри спорове кой трябва да представлява Прага в Анкара, премиерът Андрей Бабиш обяви, че държавният глава няма как да се присъедини към официалната делегация, тъй като „тази среща на върха ще бъде коренно различна от предишните“.

Истинската причина: Военният бюджет

Зад дипломатическите маневри всъщност се крие сериозен политически и финансов раздор. По време на предстоящия форум в Анкара от чешкия премиер ще се изисква да обоснове пред съюзниците решението си да съкрати основните разходи за отбрана на страната до около 1,8% от БВП – цифра, която е под задължителния за НАТО минимум от 2%.

Повечето анализатори смятат, че ходът на Бабиш да спре Павел от участие е продиктуван именно от биографията на президента. Като бивш генерален щаб на армията и висш генерал от НАТО, Петър Павел е яростен противник на орязването на бюджета, като публично определи съкращенията на премиера като „безотговорни“.

От своя страна Бабиш коментира, че макар да „уважава“ правото на президента да търси правата си по съдебен път, не смята това за правилен ход:

„Не е уместно конституционни органи и висши държавни служители да водят съдебни дела един срещу друг“, написа премиерът в платформата X.

Борба за разделението на властите

Този конфликт е поредната ескалация на трайно влошените отношения между двамата чешки политици, които бяха основни съперници на президентските избори през 2023 година.

В изявлението си президентът Павел беше категоричен, че този сблъсък „всъщност не е за един стол на една чуждестранна среща“, а за фундаменталния принцип за разделение на властите:

„Ако не защитя тези правомощия сега, ще нося лична отговорност за това, че отварям широко вратата за по-нататъшно произволно съкращаване на правата на конституционните служители в бъдеще“, обобщи чешкият държавен глава.

Източник: Politico    
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