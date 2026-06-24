ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

М еждународната морска организация (ИМО) към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток.

Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света.

Генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. „Тази мащабна операция ще бъде проведена в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия“, каза Домингес.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции“, добави той, цитиран от „Евронюз“.

Иран на практика затвори Ормузкия проток след избухването на войната на 28 февруари вследствие на ударите на САЩ и Израел. Това прекъсване доведе до скок в световните цени на петрола и прекъсна доставките на енергия и други суровини, включително торове. Хиляди моряци останаха блокирани в региона, тъй като корабите им останаха заседнали във водите на Персийския залив.

Корабният трафик се е увеличил, откакто влезе в сила споразумението между САЩ и Иран. Според данни на платформата за анализ на корабоплаването Kpler, поне 36 кораба за превоз на суровини са преминали през Ормузкия проток на 22 юни, което е най-високото ниво на трафик от началото на войната.

ИМО съобщи, че по време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и че корабите ще получат индивидуални инструкции.

Домингес приветства споразумението между Вашингтон и Техеран, като заяви: „След месеци на трудности и страдания за хиляди невинни моряци, както и негативно въздействие върху целия свят, с дълбоко удовлетворение приветствам мирното споразумение, сключено между Съединените щати и Иран“.

Той добави, че споразумението бележи „решаваща стъпка към възстановяването на морската сигурност и прекратяването на неприемливите атаки срещу гражданското корабоплаване“.