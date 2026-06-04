България

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Филип Киркоров обяви, че тайно е осигурил финансирането за завръщането на България на „Евровизия“ и се нарече „архитект“ на победата ни. Певицата DARA обаче реагира остро и категорично опроверга твърденията на руската поп звезда

4 юни 2026, 11:32
Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира
Източник: Getty Images

Р уската поп звезда Филип Киркоров прекъсна мълчанието си с неочаквано видео, генерирано с помощта на изкуствен интелект. В него той се самопровъзгласи за „Троянския кон“ зад историческата победа на България на „Евровизия 2026“. В емоционална публикация в социалната мрежа Instagram певецът стигна дотам да твърди, че без неговата намеса страната ни изобщо нямаше да участва в конкурса, камо ли да го спечели.

По думите му цялата история започва миналата година по време на ключова среща. С посредничеството на дългогодишните си приятели – дует „Ритон“ (Катя Михайлова и Здравко Желязков) – Киркоров се запознал с тогавашния генерален директор на БНТ Емил Кошлуков.

В личен разговор Кошлуков споделил дълбокото си съжаление, че България е принудена да се оттегли от музикалното състезание поради сериозни финансови затруднения. „Казах му, че ще помисля как да реша този проблем. И го направих“, заявява категорично Киркоров.

Според неговата версия спасителният план включвал привличането на анонимен инвеститор, който изцяло е поел разходите по завръщането на България на сцената на „Евровизия“. Самоличността на този меценат обаче „се пази в пълна тайна по редица съображения“, лаконичен е изпълнителят.

Веднага след осигуряването на бюджета в действие влязла неговата продуцентска компания Dream Team – същият екип, който стои зад успешните евровизийни появи на Сергей Лазарев, Ани Лорак и редица други популярни артистки и артисти през годините. Така продуцентът Илиас Кокотос и композиторът Димитрис Контопулос (автор на победната песен „Бангаранга“) започнали усилена подготовка на 27-годишната DARA за грандиозното ѝ представяне на сцената във Виена.

„Вътрешно се чувствам удовлетворен. Аз спечелих това състезание“, добавя народният артист на Руската федерация. Той подчертава, че баща му Бедрос Киркоров е роден в България и именно в негова памет е решил най-накрая да разкрие истината.

В тирадата си в Instagram Киркоров не пропуска да отбележи със съжаление, че до момента никой от българска страна не му е благодарил официално – но и бърза да допълни, че не очаква признателност.

„Правя добри дела напълно безкористно и от сърце. А останалото нека тежи на съвестта на тези, които се възползваха от ситуацията и обраха лаврите“, пише още той.

Претенциите на Филип Киркоров за решаваща роля в българския триумф веднага предизвикаха бурни реакции в публичното пространство. Певицата DARA обаче не му остана длъжна. В кратък, но изключително точен коментар под самата му публикация, тя категорично отряза опитите на руския изпълнител да си припише нейния успех.

„С цялото ми уважение, но „Бангаранга“ беше написана още през 2023 г. по време на Sofia Songwriting Camp. Благодаря Ви за моралната подкрепа, но успехът на този проект е плод на огромния труд, таланта и пълната отдаденост на „Вирджиния Рекърдс“, Кристиан Тарча, Ан Джудит Стоке Уик, Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос, БНТ, Фредрик Ридман и Кейша фон Арнолд“, написа родната звезда, с което буквално затвори темата.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
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Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

Припомняме, че това далеч не е първият случай, в който Филип Киркоров излиза с публични твърдения, че лично е спасил или финансирал участието на България в международния песенен конкурс. До този момент обаче всички негови подобни изказвания неизменно биваха официално опровергавани от институциите и замесените страни.

Източник: ИА "Фокус"    
Филип Киркоров Евровизия 2026 DARA Бангаранга БНТ Емил Кошлуков
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