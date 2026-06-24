Свят

Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници

Проблем в комуникационната система на „Дойче Бан“ доведе до временно спиране на движението, последваха закъснения и отменени курсове в цялата страна

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 09:41
Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници
Източник: iStock Photos

Ж елезопътният транспорт в Германия беше сериозно нарушен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач „Дойче Бан“ доведе до временно спиране на влаковете в голяма част от страната. Хиляди пътници останаха блокирани по гарите и влаковете по различни маршрути.

Заради аварията компанията беше принудена да преустанови движението по значителна част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влакове бяха задържани на гарите, а редица линии останаха временно без обслужване.

От „Дойче Бан“ съобщиха, че повредата е засегнала цифровата радиосистема, която се използва за комуникация и координация на железопътния трафик. Екипите на компанията започнаха спешни действия по локализиране и отстраняване на неизправността.

Главният изпълнителен директор на „Дойче Бан“ Евелин Пала потвърди, че в първите часове след инцидента причината за прекъсването не е била ясна.

„В момента се опитваме да придвижим влаковете до гарите, за да могат пътниците да слязат безопасно. След това трябва да установим и отстраним причината за проблема“, заяви тя пред германски медии.

По-късно от железопътния оператор съобщиха, че източникът на аварията е локализиран и движението започва да бъде възстановявано поетапно. Въпреки това от компанията предупредиха, че закъснения и отменени влакове ще продължат да се наблюдават и през следващите часове.

Сериозно засегнати бяха както междуградските и високоскоростните линии, така и част от регионалните и крайградските услуги. Най-силно се усети ефектът върху мрежата на берлинската градска железница S-Bahn.

Проблемът засегна и частни железопътни оператори. Компанията Metronom, която обслужва регионални маршрути в Северна Германия, съобщи, че всички нейни влакове са били повлияни от прекъсването.

За да облекчи ситуацията, „Дойче Бан“ обяви, че ще предостави ваучери за таксита и хотелско настаняване на засегнатите пътници, както и алтернативен транспорт, където е възможно. От компанията поднесоха извинения за причинените неудобства и увериха, че работят за възстановяване на нормалния график възможно най-бързо.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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