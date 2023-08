Завръщането на принца: Хари отново във Великобритания за годишнината от смъртта на кралицата

П ринц Хари не планира да види крал Чарлз или принц Уилям, когато се завърне във Великобритания в навечерието на първата годишнина от смъртта на кралицата, и няма да бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл.

Херцогът на Съсекс ще отлети от Калифорния за Лондон, за да се появи на събитие на благотворителната организация „WellChild“, която отбелязва постиженията и устойчивостта на тежко болни младежи.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои само ден преди първата годишнина от кончината на кралица Елизабет на 8 септември, но според запознати принцът "няма намерение" да види брат си или баща си по време на престоя си.

Източниците добавиха, че макар че важната дата би била добър повод за семейството да "изглади различията си" в памет на "покойната кралица", те твърдят, че отношенията между херцога, брат му и баща му остават "твърдо на дъното".

За разлика от миналогодишните глобални прояви на скръб и дни на държавни събития, за годишнината от смъртта на кралицата, която почина в Балморал миналата година на 96-годишна възраст по време на традиционния си летен престой в замъка, не са планирани публични или частни семейни събирания.

Очаква се това лято кралят и кралицата да прекарат деня в частен размисъл, тъй като продължават традицията на майка му да пребивава в замъка, въпреки че обикновено спи в Бъркхол, неговата частна резиденция в имението.

Очаква се принц Андрю също да се появи в шотландската резиденция, придружен от дъщерите си. Не е известно дали други кралски особи също ще посетят замъка.

Избягвайки Шотландия, херцогът ще отлети за Дюселдорф за игрите "Инвиктус", които започват няколко дни по-късно.

42-годишната Меган Маркъл няма да спира в Обединеното кралство на път за игрите, а ще лети направо за Германия от Калифорния, съобщи Telegraph.

Говорейки за бързия престой на принца в Обединеното кралство, вътрешен източник заяви пред Mirror: "Въпреки че някои може да предположат, че би било добре семейството да уреди различията си, може би дори в паметта на покойната кралица, нещата са далеч.

Източникът допълва, че отношенията остават "здраво стъпили на земята" след критиките на принц Хари към 74-годишния крал Чарлз и 41-годишния принц Уилям в документалния филм "Netlfix" и взривоопасната му мемоарна книга "Spare".

Тримата кралски особи за последен път бяха видени заедно на коронацията на краля на 6 май, но принц Хари отлетя за вкъщи веднага след като напусна службата в Уестминстърското абатство, пропускайки голяма част от празненствата през уикенда. Меган не е присъствала на коронацията.

Последният път, когато братята бяха видени заедно със съпругите си, беше по време на разходка пред замъка Уиндзор след погребението на кралицата през септември.

Вътрешни лица предполагат, че макар принц Хари да няма да се види с Уилям или Чарлз, той може да намери време да се види с братовчедките си принцеса Беатрис и принцеса Юджини, с които е останал близък.

Докато пребивава в Обединеното кралство, херцогът ще трябва или да поиска да се настани в апартамент в някое от кралските имения, като например Уиндзор, или да намери хотел или приятели, при които да отседне, тъй като по-рано тази година беше изселен от Фрогмор Котидж.

Хари е патрон на „WellChild“ от 15 години и редовно присъства на церемонията по връчването на годишните награди.

Наградите на "WellChild“ през 2022 г. се проведоха в деня на смъртта на кралицата, а херцогът и херцогинята се оттеглиха от събитието, като Хари отлетя за Шотландия.

Забавяне при излитането на самолета му означава, че той е бил във въздуха, когато новината за смъртта на баба му е била съобщена на света.

Напрежението между принц Хари, краля и брат му се повиши след бомбастичната му биография и документалната поредица на Netflix.

В биографията си „Spare“, публикувана по-рано тази година, Хари твърди, че е получил директни инструкции от тогавашния принц Чарлз да не води Меган, като пише как баща му е посочил "безсмислени и неуважителни" причини тя да не го придружи в Балморал.

В интервю през януари той заяви: "Денят, в който тя почина, беше просто една наистина, наистина ужасна реакция от страна на членовете на моето семейство“.

Церемонията на „WellChild“ се провежда дни преди началото на игрите "Инвиктус" на Хари за ранени военнослужещи и ветерани в Дюселдорф, Германия, на 9 септември.

Хари заяви: "От близо 20 години „WellChild“ променя живота на младите хора... предоставяйки критични грижи, които поставят на първо място физическото, психическото и емоционалното благополучие на тези хора и техните семейства."

По време на събитието той ще прекара известно време с всеки победител и неговите семейства на прием преди церемонията, след което ще връчи наградата за вдъхновяващо дете (на възраст от четири до шест години) и ще произнесе реч.

Мат Джеймс, главен изпълнителен директор на „WellChild“, заяви, че церемонията по награждаването ще "хвърли светлина върху забележителната устойчивост и дух" на тежко болните младежи.