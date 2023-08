Колко „струват“ принц Хари и Меган Маркъл?

К огато принц Хари и Меган Маркъл сключиха брак на 19 май 2018 г., големите индивидуални състояния на двойката се свързаха, за да създадат още по-забележително число.

И макар че решението на херцога и херцогинята на Съсекс да се оттеглят като работещи кралски особи през 2020 г. ги лиши от парите, които получаваха от кралското семейство, те продължиха да сключват сделки с други институции, включително Netflix, които вероятно компенсират тази загуба с повече от половин процент.

И така, какво точно е нетното състояние на кралската двойка? Разберете всичко, което трябва да знаете, по-долу...

Каква е общата нетна стойност на Хари и Меган в момента?

Смята се, че принц Хари и Меган Маркъл заедно струват около 60 милиона долара (около 47 милиона паунда). Кариерата на Меган като актриса помогна за увеличаване на богатството на двойката, тъй като времето, прекарано в сериала "Костюмари", ѝ донесе 50 000 долара на епизод.

Хари също така получаваше годишен доход от кариерата си в армията и въпреки факта, че трябваше да се откаже от военните си титли, когато напусна кралския живот през 2020 г., възможно е част от богатството на двойката да произлиза и от това. Без съмнение обаче богатството на двойката днес е подсилено най-вече от по-новите им бизнес начинания.

Откъде ще идват парите на Меган и Хари през 2023 г.?

Тъй като Меган се е оттеглила от актьорската професия, Хари се е оттеглил от армията и двамата са се оттеглили от кралския живот, може би се чудите откъде сега получават впечатляващото си състояние - извън спестяванията си. Отговорът се крие най-вече в новата работа, с която двойката се е заела, откакто се е преместила в дома си в Монтесито на стойност 14,7 долара.

Например мемоарната книга на принц Хари "Spare" е продадена в над 1,4 млн. копия в деня на излизането си и според сведенията е донесла на принца няколко милиона аванс още преди да бъде написана. През септември 2020 г. двойката подписа договор за 100 млн. долара за пет години и с Netflix.

По-малко от три месеца по-късно Хари и Меган подписаха и контакт със Spotify за три години. Имаше противоречиви съобщения за това колко струва този договор, но изглежда, че е в рамките на 15-25 млн. долара. Сделката приключи през 2023 г.

През декември 2022 г. излиза първият проект на Хари и Меган в Netflix - техният документален сериал "Хари и Меган". Те също така разказват за документалната поредица на Netflix „Live to Lead“, която излиза на 31 декември. За съжаление анимация, по която Меган работеше с компанията, беше отменена през май 2022 г. Не е известно какви други проекти, ако има такива, двамата са имали с Netflix за остатъка от петгодишния им договор. Друг документален сериал, „Heart of Invictus“, беше планиран за лятото на 2023 г., но все още не е пуснат.

Била ли е Меган Маркъл милионерка преди Хари?

Да, тъй като Меган участва в над 100 епизода и седем сезона на "Костюмари", звездата е получила впечатляваща заплата по време на участието си в сериала и вече е била милионерка, когато се запознава с британския принц. Според информацията тя е получавала около 50 000 долара на епизод. Смята се, че годишната ѝ заплата е била около 450 000 долара, като в нея са включени и одобренията ѝ за марки.

Меган участва и в няколко филма, сред които "Отведи го в Гърция" и "Ужасни шефове". Ролята ѝ във филма "Запомни ме" ѝ донесе 187 000 долара, а "Кандидатът" ѝ донесе 171 000 долара. Херцогинята пусна и линия дрехи за Рейтманс, която бързо се разпродаде. В резултат на това нетното ѝ състояние през 2017 г. се оценяваше на около 5 млн. долара, или 3,9 млн. паунда.

