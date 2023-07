След почти 20-годишен годеж: Актрисата Мишел Йео се омъжи

А ктрисата Мишел Йео се омъжи за бившия президент на Международната автомобилна асоциация Жан Тод след 19-годишен годеж, съобщи в. "Дейли мейл".

Oscar-winner Michelle Yeoh and her long-term fiancé Jean Todt tied the knot at a wedding ceremony in Switzerland. pic.twitter.com/MKO7z4W4UM