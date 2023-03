Мишел Йео - от жената, която срита Джеки Чан, до първата азиатка с "Оскар" за главна женска роля

С уматохата около "Оскар"-ите поутихна и дойде времето за равносметки. За първи път в своята 95-годишна история американската Академия за кинематографично изкуство и наука присъди наградата си за главна женска роля на азиатка.

Мишел Йео - несбъднатата балерина, жената, която срита голямата екшън звезда на Азия Джеки Чан, момиче на Бонд, бойната любимка на Куентин Тарантино, прие лелеяната статуетка на сцената на театър "Долби" в Лос Анджелис. Наградата беше присъдена на Йео за ролята на Евелин Уанг - китайска имигрантка от първо поколение и собственичка на пералня, около която се върти абсурдната мултивселена на отличения с "Оскар" "Всичко навсякъде наведнъж".

Подобно на героинята си във филма Мишел Йео се превръща в неудържима сила.

Родената в Малайзия Йео вече записа името си в оскаровата история, ставайки първата идентифицирала се като азиатка актриса с номинация за "Оскар" за главна женска роля. Мърл Оберон, която е родена в Индия и е номинирана през 1935 г. за "Тъмният ангел", крие своя произход.

Отличието на Мишел Йео идва 85 години след като Луиз Райнър, бяла актриса, слага "жълто лице", за да играе китайска селянка в "Добрата земя", за което печели "Оскар" за главна женска роля през 1938 г. Двадесет години по-късно японката Мийоши Умеки става първата азиатка с награда на американската киноакадемия за най-добра поддържаща актриса за изпълнението си в драмата "Сайонара" с Марлон Брандо.

Шестдесетгодишната Мишел Йео, която навремето едва ли е мислила, че ще се разхожда по червения килим, днес е една от най-влиятелните и търсени азиатски актриси в Холивуд.

"Тийнейджърите ще се приближат към мен в супермаркета и ще кажат: "Ти си готина! Можем ли да се снимаме с теб? Външно се усмихвам и казвам: "Разбира се! Но вътрешно размахвам юмрук и крещя: "Да! Най-накрая! Аз съм готина!", сподели преди време Мишел Йео за "Лос Анджелис таймс".

"When you get an opportunity like this, you have to pour your heart and soul into it," says Michelle Yeoh of her role Evelyn Wang in "Everything Everywhere All at Once" https://t.co/9aP7QtZuPC