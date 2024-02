След операцията на Кейт: Принц Уилям се завръща към обществените си задължения

П ринц Уилям ще се върне към официалните си задължения след коремната операция на съпругата му Кейт Мидълтън, като ще присъства на две събития в сряда, разкри днес дворецът Кенсингтън.

Принцът на Уелс ще извърши инвеститура в замъка Уиндзор (церемония, на която човек се подлага, често свързана с членство в християнски религиозни институти, както и християнски рицарски титли или дами, в допълнение към държавни служби-бел.ред.), преди да присъства на годишната гала за набиране на средства на London Air Ambulance в централен Лондон същата вечер.

It's back to work for William! Prince of Wales will make return to public duties this week by handing out honours at Windsor Castle before attending charity fundraising gala as his wife Kate continues to recover from abdominal surgery https://t.co/fadxanbVym pic.twitter.com/q1Gev2Np26