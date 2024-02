New York Post: Крал Чарлз III ще абдикира след 10 години

К ралят на Великобритания Чарлз III планира да абдикира предсрочно. Това съобщава New York Post.

Бившият иконом на принцеса Даяна, Пол Бърел, вярва, че Чарлз III ще абдикира през следващото десетилетие. Според Бърел 75-годишният крал е разработил специален план, според който ще предаде властта на сина си принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън.

King Charles will ‘abdicate in 10 years’ to make way for Prince William: ex-butler https://t.co/nl5WAlbmNy pic.twitter.com/CnDR2Zawn0