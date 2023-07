След новината за развода: Ариана Гранде се появи с ново гадже

П евицата Ариана Гранде беше изловена с актьора Итън Слейтър на снимачната площадка на филма "Wicked". Това съобщава Daily Mail и предоставя съответни снимки.

Ariana Grande 'likes' posts about being in relationships with a person you 'fear' after 'split' from husband Dalton Gomez https://t.co/YYLdQ5eMjX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 21, 2023

След като стана известно за романса на Ариана Гранде и Итън Слейтър, актьорът затвори акаунтите си във всички социални мрежи. Журналистите обаче успяха да видят двойката заедно. Папараците снимаха по време на снимките на филма "Wicked".

Ariana Grande is dating 'Wicked' costar Ethan Slater, according to TMZ. pic.twitter.com/AvNatLyOMf — Pop Crave (@PopCrave) July 20, 2023

На 17 юли стана известно, че певицата Ариана Гранде се е разделила със съпруга си, агента за луксозни имоти Далтън Гомес. Двойката не живее заедно от началото на годината.

Score One For The City Boys: Ariana Grande Is Apparently Dating Her Wicked Co-Star Ethan Slater After Her Divorce https://t.co/tGxMviCBO2 pic.twitter.com/RVAJLStCNT — Barstool Sports (@barstoolsports) July 21, 2023

Няколко месеца по-късно семейството реши да даде нов шанс на съюза си, но опитът се оказа неуспешен и пътищата им се разделиха. Причината за това беше натовареният график на звездата и многобройните папараци, които следяха двойката.