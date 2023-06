„Бъдете нежни един към друг“: Ариана Гранде с призив към феновете си

А риана Гранде накара феновете си да се притесняват за здравето ѝ, след като показа много слабата си фигура.

В понеделник 29-годишната певица се включи в TikTok, за да разкаже за новото си партньорство с козметичната марка R.E.M. Beauty.

В клипа Ариана шеговито се подиграва на "старото" си аз, че е скочила върху тенденциите в грима, като например плътни котешки очи и прекалено сочни устни.

Изпълнителката на хита „Bang Bang“ носеше светлорозов топ с жилетка и беше прибрала русата си коса на конска опашка.

Феновете бързо се включиха в Twitter, за да изразят притеснението си, че тя изглежда различно от обикновено с бледия си тен и много по-слабия си вид.

"Изглежда недохранена", твърди един човек. Друг написа : "Всеки път, когато виждам снимки на тази жена, тя изглежда различно." Трети човек написа: "Надявам се, че тя е добре :("

Много фенове обаче скочиха в защита на Ариана, като един от тях коментира: "Много хора се притесняват от това, че тя не е наясно с това: "ТЯ Е ТОЛКОВА КРАСИВА, ОМГ."

Друг фен написа: "Тя е принцеса", а трети фен написа: "Изглежда толкова сладка".

Новите критики към външния вид на Ариана идват, след като тя отправи пламенна молба към феновете да "не се притесняват да коментират телата на хората".

Във видеоклип, споделен в социалните мрежи, звездата каза: "Мисля, че трябва да бъдем по-меки и да не коментираме толкова телата на хората. Ако си мислите, че казвате нещо добро или добронамерено, каквото и да е то, здравословно или нездравословно, голямо или малко, това или онова, секси или несекси, наистина трябва да работим в посока да не го правим толкова често.“

Ariana Grande looks stunning in stills from new TikTok video shared by @rembeauty. 🩷 pic.twitter.com/AXVAwIahmV