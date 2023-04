Ариана Гранде с призив: Бъдете "по-меки", когато говорите за това

А риана Гранде говори за своята "уязвимост", когато става въпрос за това, че е в светлината на прожекторите и че хората постоянно коментират тялото ѝ.

Говорейки във видеоклип в TikTok, 29-годишната певица и авторка на песни заяви, че "иска да адресира" притесненията относно външния ѝ вид, за които обществеността говори от "десетилетие или повече".

"Просто исках ... да поговоря малко за това какво означава да си човек с тяло, да те виждат и да ти обръщат толкова голямо внимание", каза тя.

"Мисля, че бихме могли да бъдем, мисля, че трябва да бъдем по-меки и да не се чувстваме толкова комфортно да коментираме телата на хората, независимо от какво."

Двукратната носителка на наградата "Грами" добави: "Ако си мислите, че казвате нещо добро или добронамерено, каквото и да е то, здравословно, нездравословно, голямо, малко, това, онова, секси, несекси ... просто наистина трябва да работим в посока да не го правим толкова много.

"Има начини да направиш комплимент на някого или да игнорираш нещо, което виждаш, че не ти харесва, за които мисля, че трябва да си помагаме взаимно да работим... Трябва да се стремим към това да бъдем по-безопасни и да се държим един друг по-безопасно."

Гранде открито говори за психичното си здраве след нападението в "Манчестър Арена" по време на неин концерт през май 2017 г., когато атентатор самоубиец уби 22 души.

През юни 2018 г. тя заяви пред Vogue, че "винаги е имала тревожност", а през следващата година сподели в Instagram изображение, показващо последиците от посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) върху мозъка ѝ.

Гранде, сред чиито хитове са One Last Time, Dangerous Woman и Thank U, Next, добави във видеото: "Лично за мен тялото, с което сравнявахте сегашното ми тяло, беше най-нездравословната версия на моето тяло."

"Бях на много антидепресанти, пиех, хранех се лошо и бях в най-ниската точка от живота си, когато изглеждах по начина, който вие смятате за мой здравословен, но всъщност това не беше моят здравословен вид."

"Знам, че не би трябвало да обяснявам това, но чувствам, че може би това, че имам откритост и някаква уязвимост тук, ще [означава], че от това може да излезе нещо добро. "Здравето може да изглежда различно."

Тя добави: "Никога не знаеш през какво преминава някой, дори и да идваш от любящо и грижовно място, този човек вероятно работи върху това или има система за подкрепа, с която работи върху това. Затова бъдете нежни един към друг и към себе си."

