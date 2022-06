Преследвач нахлу в дома на Ариана Гранде... отново

М ъж, който вече е бил арестуван за преследване на певицата и актриса Ариана Гранде, е арестуван отново - този път след взлом в дома ѝ в Монтесито на 29-ия ѝ рожден ден.

Аарон Браун има история на преследване на Ариана. Той беше арестуван миналия септември в дома ѝ в Лос Анджелис, след като се появи с голям ловджийски нож там, като се твърди, че е крещял на нейната охрана: „Ще убия теб и нея!“ Той беше арестуван за отправяне на заплахи и съдия му издаде ограничителна заповед, с която му забрани да се приближава до Ариана.

A man who has already been arrested for stalking Ariana Grande has been arrested again ... this time after breaking into her Montecito home on her 29th birthday. https://t.co/WcxKqVUoRF