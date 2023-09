Комично големи обувки: Най-абсурдната тенденция за годината

Н ов дизайн, който бе представен по време на седмицата на модата в Париж, е най-изненадващата тенденция за тази година – комично големи обувки.

От каубойски ботуши и тънки високи токчета, 2023 г. предвещава завръщането на много утвърдени модели обувки на подиума. Възхода на нов дизайн, абсурдно огромната обувка, прикова погледите на зрителите.

Изпреварени от подобни модели, на световно известни марки, гумените ботуши за дъжд с масивна подметка дебютираха през 2020 г. Популярен спортен бранд създаде маратонки със значително голяма подметка, които пресъздават клоунските обувки още през 2021 г.

Максималистичният вид беше на почит и през февруари тази година, когато американски лейбъл пусна в търговската мрежа "огромни червени ботуши".

Тези модели обувки са сякаш изскочили направо от страниците на японската манга.

Гигантските червени ботуши, изработени от TPU и EVA пяна, са едновременно футуристични и напълно абсурдни. Популярният модел е унисекс, а ботушите бяха носени от всички от Doja Cat, Lil Nas X, Iggy Azalea и Janelle Monáe.

COP OR DROP: Marni’s new ‘Big Foot’ 2.0 sneaker ⁉️ Expected to release in September 💧 pic.twitter.com/5ITrqgBfdj

Междувременно пускането на колекциите пролет/лято 2023 г. предостави по-изтънчен поглед към обувката, напомняща на карикатура - обемни мокасини, комични дунапренени кецове и големи и груби платформи. През август, компанията MSCHF се свърза с Crocs, за да създадат „големите жълти ботуши“ – слънчогледово-жълт вариант с дупки и каишка на петата.

Защо "тромавите, анимационни" обувки са толкова популярни?

"В известен смисъл трендът предизвиква личното изразяване. Нещо изключително важно за съвременния човек", коментира д-р Каролин Мейр, когнитивен психолог и моден бизнес консултант

По думите ѝ новата мода подкопава по-традиционните идеали за красота и се стреми към нетрадиционна естетика.

„Напомнят ми донякъде обувките, проектирани от феминистките от втората вълна през 70-те и 80-те години на миналия век“, казва историкът Анабела Полън.

Обущарите от Обединеното кралство, включващи изцяло дамски колективи, често се рекламират във феминистки списания, представяйки иновативни обувки като форма на съпротива. "Обувките, произведени след 80-те години на миналия век, бяха здрави и практични. Те позволиха на жените да заемат ново място в обществото и им дадоха свобода", коментира Полън и допълва, че дизайните били украсени с декоративни панделки, дантели и кожи в ярки цветове.

Каролайн Стивънсън, програмен директор по културни и исторически изследвания в Лондонския колеж по мода, коментира функционалността на обувките и вижда корелации с модели създадени през 15-ти век.

„Новата тенденция е аналогична на чопинът, носен от венецианските благородници в края на 15-ти и началото на 17-ти век. Този модел беше създаден, за да бъде практичен, да предпазва ходилата. По-късно през годините обувките се превърнаха в моден аксесоар, символ на позицията ни в обществото“, казва Стивънсън.

Bottega Veneta’s Puddle Boots Go Knee-High For FW21 https://t.co/CYYCKT14Wt

Днешните големи обувки се основават на модата от 90-те години на миналия век, посочва историкът. „Големите маратонки в стил Spice Girls“, припомня тя.

„Те бяха представители на опозиционната културна политика и овластяването на жените и също така имаха унисекс привлекателност. Те бяха част от рейв културата на 90-те. Маратонките с платформа са вдъхновени от платформите от 70-те години на миналия век, отбелязва Стивънсън, по думите ѝ тези обувки са били предназначени за танци", коментира експертът.

Привличащата вниманието естетика на днешните големи обувки може да не се харесва на всички, но ако ги носите със сигурност ще ви забележат, смята модният специалист.

В този смисъл е интересно да се отбележат начините, по които абсурдната, максималистична природа на обувката в анимационен стил изглежда корелира с по-широко модно движение: „clowncore“, естетика, вдъхновена от цирка, която придоби популярност в TikTok през 2020 г.

„Карикатурата е абстракция, която ни освобождава от ограниченията на реалността“ – и може би това е, от което се нуждаем най-много в момента, коментира Стивънсън по повод тенденцията с "големите червени ботуши.

Another look at the big red boot by MSCHF pic.twitter.com/OcfwjGDYF9