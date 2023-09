Феминистко модно ревю: "Диор" се изправя срещу стереотипите

М одна къща "Диор" се изправя срещу стереотипите и сексизма с феминистко модно ревю на Седмицата на модата в Париж, съобщи АФП.

Dior opens Paris fashion week with feminist sloganeering on the catwalk https://t.co/cNsbaI0yQi — Guardian Fashion (@GuardianFashion) September 26, 2023

Творческият директор Мария Грация Киури представи архитектурно структурирани силуети. "Щастлива съм, че имам възможност да бъда тук. Това са исторически моменти", каза пред АФП италианската дизайнерка. "За тази колекция тръгнахме от идеята за света на магьосницата, но най-вече мислихме за стереотипите, които ни съпътстват още от детството, както и за стереотипната представа за това как изглежда парижанката."

This season brand budgets are soaring and competition to secure talent intensifies, so all eyes will be on the Paris front rows - today #Jisoo arrives at Dior SS24. https://t.co/Zmc2X4Epd1 pic.twitter.com/lNWCYWydQS — Vogue Business (@voguebusiness) September 26, 2023

Сред публиката на ревюто бяха актрисата Чарлийз Терон, Дженифър Лорънс, Камий Котен, инфлуенсърката Лена Ситюасион, актьорът Робърт Патинсън. Ревюто на колекцията беше придружено от визуални ефекти, които отправяха послания за същността на мачизма и стереотипните образи на жената домакиня, жената предмет и жената кукла. Автор на декора във флуоресцентно жълто и фуксия, носещ заглавието "Не тя", е италианската художничка Елена Белантони. Бяха показани 300 сексистки рекламни снимки от 40-те години до днес. "Търсим начин да променим правилата", каза пред АФП Белантони. Дрехите в убити тонове контрастираха с яркостта на декора.

For Dior SS24 models walked down a bright pink and yellow striped catwalk, while a video installation by Italian artist Elena Bellantoni played on huge screens, but the mood on the catwalk was far more sedate than the setting.#parisfashionweekhttps://t.co/JRvjx7PyxD — TheIndustry.fashion (@theindustryfash) September 26, 2023

Сред един от ключовите символи в колекцията е Айфеловата кула, трансформирана от дизайнерката Мария Грация Кюри. Трансформиран и омекотен е и емблематичният силует на "Диор" - скулптурираната разкроена пола с вталено сако. Парижанката на Киури има "правото" да носи мъжки сака, плисирани поли, леки и удобни дрехи, подходящи за всички сезони. Мрежестите облекла заемат важна роля в колекцията, те обгръщат тялото, без да го стягат. Ризите са асиметрични, оставяйки голо рамо. Роклите са дълги и прозрачни.

Освободените жени на "Диор" носят боти в милитаристичен стил, както и пантофки с каишки до коленете, украсени с перли. "Светът на магьосниците" е в мрачна палитра, загадъчен и силен. Флоралните мотиви, характерни за "Диор", са трансформирани в графични черно-бели щампи. Принтовете и бродериите на дрехите изобразяват фазите на луната и слънцето, билки, фантастични животни. Някои от моделите изглеждаха обгорени, а други - разкъсани или изтъркани, придавайки рок привкус на колекцията. "Харесва ми идеята да разказвам история посредством износването на тъканта", каза дизайнерката.