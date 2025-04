След 9 месеца в Космоса: Сунита Уилямс разкри първото си ястие на Земята

С унита Уилямс се приспособява към „земния“ си живот, след като заедно с колегата си астронавт на НАСА Буч Уилмор се върнаха на Земята, след като прекараха девет месеца на Международната космическа станция (МКС). Двамата астронавти на НАСА, които бяха блокирани в Космоса в продължение на повече от 284 дни, се завърнаха на Земята на 18 март - благодарение на космическия кораб Dragon на SpaceX и успешната мисия на Crew-9.

След 17-часово пътешествие от излитането от Международната космическа станция техният космически кораб успешно се приземи край бреговете на Флорида в 17,57 ч. EDT, отбелязвайки края на мисията, която привлече вниманието на целия свят.

След като Уилямс и Уилмор се върнаха на Земята, те бяха транспортирани с хеликоптер до Хюстън за 45-дневна рехабилитационна програма, където сега се приспособяват към гравитацията и земния живот.

Земният живот:

Сунита Уилямс и Буч Уилмор наскоро седнаха за интервю за Fox News в предаването AmericaNewsroom с Бил Хемър, за да „размишляват върху преживяванията си на борда на МКС, след като прекараха повече от девет месеца в Космоса“, което всъщност е първата им пресконференция след завръщането им на Земята.

EXCLUSIVE: Watch the full interview with astronauts Suni Williams and Butch Wilmore on @AmericaNewsroom with @BillHemmer, as they reflect on their experience aboard the ISS after spending more than nine months in space. pic.twitter.com/YJQ0zEyyWU