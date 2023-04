След 200 години: Разчетоха скрития текст на Птолемей

И зследователи са разшифровали древен ръкопис, който според тях Клавдий Птолемей, египетски математик и астроном от гръцки произход, е написал през първи век след Христа. Написан на гръцки език върху пергамент, текстът е открит през 1819 г. от Анджело Май, римокатолически кардинал и изследовател на древни текстове, който го намира скрит в библиотеката на абатството Боббио в Северна Италия.

Сега екип от изследователи от Сорбоната в Париж и Нюйоркския университет дешифрира голяма част от мистериозния текст и разкри съдържанието му. Учените описват подробно работата си в изследване, публикувано в списанието Archive for History of Exact Sciences, предава Livescience.

