Кодекс Мендоса: Дълго пазените тайни са разкрити

И скали ли сте някога да се върнете назад във времето към времето на ацтеките? С Кодекс Мендоса можете да го направите. Четенето на този документ ще ви върне в средата на XVI в., малко след испанското завладяване на Мексико, в империята на ацтеките. Наречен на първия си известен собственик, Антонио де Мендоса, първия вицекрал на Мексико, този илюстрован ръкопис е шедьовър на историята, географията и културата.

Историците смятат Кодекс Мендоса за един от най-важните първоизточници за изучаване на ацтекската цивилизация. И така, какво точно се съдържа в него, което го прави толкова важен документ?

Най-големият принос на Антонио де Мендоса към историята

Кодексът Мендоса е създаден в средата на XVI в., точно когато испанското завладяване на Мексико е в ход. Този специален ръкопис, за който се смята, че е създаден между 1541 и 1542 г., е забележителен документ, който показва сливането на европейските и ацтекските култури. Написан на испански език, текстът е придружен от множество илюстрации, които са комбинация от европейски и ацтекски изобразителни символи.

Според сведенията кодексът е поръчан от първия вицекрал на Мексико Антонио де Мендоса като подарък за испанския крал Карл V. Мендоса е бил популярен най-вече по време на управлението си и е помогнал да се контролира изграждането на много пътища, мостове и акведукти. Той създава и първата печатница в Новия свят, която отпечатва книги и документи на испански и науатъл.

They been editing your history from inside the moment they got in government.. Who trained Europeans to be BLIND to color and hate their own people? Aztec Codex Mendoza.. See the EXTERMINATION they all ALWAYS DO.. pic.twitter.com/DkYI0LYZDY

Кодексът е съвестно написан под ръководството на испанските служители в Мексико сити заедно с няколко ацтекски писари и художници. След като е завършен, той е наречен на името на Мендоса като първия му известен собственик.

През XVII в. Кодексът Мендоса попада в Бодлиевата библиотека на Оксфордския университет и оттогава се изучава. Днес този изключителен документ се смята за един от най-важните оцелели артефакти на цивилизацията на ацтеките, а учените в областта на историята, антропологията и изкуството все още го изучават с голям интерес.

Разкрити са тайните на културата на ацтеките

Кодексът Мендоса е изкусителен прозорец към завладяващия свят на цивилизацията на ацтеките. Той се смята за един от най-важните оцелели документи от тази цивилизация по няколко причини.

При отварянето на кодекса се получава завладяващ разказ за цивилизацията на ацтеките от самото ѝ начало до испанското завоевание. Документът съдържа подробна информация за няколко политически, социални и икономически организации на империята на ацтеките. Той съдържа и описания на важни исторически събития, случили се по времето на създаването му.

Кодексът е и съкровищница на информация за културата и ежедневието на ацтеките. Той включва изумителен набор от подробни илюстрации на тяхното облекло, храна, музикални инструменти, игри и много други. Тези ярки илюстрации предлагат ценни сведения за материалната култура на ацтеките и ни помагат да разберем по-добре начина им на живот. В известен смисъл този документ е като поглед към един ден от живота на ацтекския гражданин.

Накрая, кодексът съдържа и сложни описания на религиозните вярвания и практики на ацтеките. Тези записи могат да ни помогнат да разберем по-добре религиите и традициите, които са били толкова скъпи на ацтеките. Илюстрациите в Кодекса Мендоса са наистина хипнотизиращи, тъй като предоставят живо и сложно изображение на живота, религията и културата на ацтеките, което е очарователна смесица от европейски и ацтекски изобразителни символи.

Като цяло Кодекс Мендоса е важен исторически документ, който предлага завладяващ поглед към цивилизацията на ацтеките и помага на историците да разберат по-добре народа на ацтеките и неговото уникално място в историята.

"We are all equal!" Where is our reparations for thousands of years of civilization and all knowledge given for others just to run to our nations because they can't regulate breeding?



The nazi going to kill you all.. Both left & right. You set us all up. Aztec Codex Mendoza pic.twitter.com/uTySb6Gz2o