Скритите спътници на Земята: Колко луни има всъщност

С просто око в нощното небе се вижда само една луна. Но колко луни са обикаляли някога около Земята? Отговорът изглежда очевиден: Земята има само една луна. Той дори е записан в името: Луна. Отначало земната луна не се е нуждаела от друго име, защото в продължение на хилядолетия не сме знаели, че съществува друг естествен спътник. Но през вековете на астрономията и космическите изследвания сме открили стотици луни в Слънчевата система и може би около нашата планета обикалят повече, отколкото си мислите.

"Луната" държи титлата на единствената твърда, постоянна луна на Земята, казва Габор Хорват, астроном в университета "Еотвьош Лоранд" в Унгария. Но тя не е единственият обект, който се привлича в земната орбита; множество близки до Земята обекти и облаци прах също попадат в гравитацията на Земята. Тези често пъти временни спътници технически могат да се определят като минимони, квазиспътници или призрачни луни.

Така че въпросът за това колко луни има Земята е по-сложен, отколкото си мислите. Броят им се е променял с течение на времето - от нула до една, а понякога и до няколко луни.

В началото на съществуването на Земята, преди около 4,5 милиарда години, нашата планета е била безлунна. След това, преди около 4,4 милиарда години, протопланета с размерите на Марс, наречена Тея, се е сблъскала със Земята. Големи парчета от земната кора бяха катапултирани в космоса. Скалистите отломки са се събрали заедно - може би само за няколко часа - и са образували Луната, според изследването от 2022 г., публикувано в The Astrophysical Journal Letters.

Други "луни", които имат диаметър само няколко метра, са били много по-временни, уловени от земната гравитация за кратки периоди, преди да избягат обратно в космоса. През 2006 г. астероидът 2006 RH120 беше широк до 20 фута (6 метра), космическа скала, която се задържа в продължение на 18 месеца и беше първото наблюдавано дългосрочно улавяне на астероид в земната орбита.

А 2020 CD3, космическа скала с диаметър до 11,5 фута (3,5 м), напусна земната орбита през март 2020 г., след като прекара три години като нашата втора мини луна. През 2020 г. учените забелязаха и SO 2020 - минилуна, която се върна в космоса в началото на 2021 г. Оказва се обаче, че SO 2020 не е била естествена луна, а останки от ракетен ускорител от 60-те години на миналия век.

Two moons of Uranus may have active subsurface oceans https://t.co/bKUJNujO4S pic.twitter.com/4CQlWyOqwG