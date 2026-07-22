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NOVA LAB Баланс: Пътят към себе си през личния „код“ и рождената дата

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова за семейните модели, емоционалната зависимост и осъзнатите избори

22 юли 2026, 12:23
NOVA LAB Баланс: Пътят към себе си през личния „код“ и рождената дата
Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова   
Източник: NOVA LAB Баланс

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс с водеща Лора Инджова разговорът се фокусира върху себепознанието, личните избори и пътя към по-балансиран живот. Гост в студиото е цифровият психолог Десислава Тасева, която представя иновативен поглед върху това как анализът на рождената дата и вродените качества може да служи като инструмент за по-добро разбиране на собственото ни поведение.

Според Тасева всеки човек носи индивидуален „код“, чието разчитане помага да открием своите силни страни, да разпознаем повтарящите се житейски капани и да реагираме осъзнато, вместо първосигнално, на събитията около нас.

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова
Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова Източник: NOVA LAB Баланс

Родовите модели и въпросът: Живеем ли собствения си живот?

Един от акцентите в епизода е влиянието на семейните модели и връзката между поколенията. Цифровият психолог обръща внимание на това как неусетно пренасяме страховете, убежденията и очакванията на нашите родители, а по-късно често ги проектираме и върху децата си.

  • Чуждите мечти: Срещата поставя въпроса доколко изборите ни за професия, успех и щастие са автентично наши или са просто следване на чужди представи.
  • Индивидуалността на детето: „Всяко дете има свой собствен път“, категорична е Тасева. Тя призовава родителите да подкрепят автентичността на децата си, вместо да се опитват да реализират през тях собствените си амбиции.
Цифровият психолог Десислава Тасева
Цифровият психолог Десислава Тасева Източник: NOVA LAB Баланс

Любов или зависимост: Капанът на страха от самотата

Разговорът с Лора Инджова засяга и партньорските взаимоотношения, правилното поставяне на граници и разликата между истинската любов и емоционалната зависимост.

Десислава Тасева подчертава, че страхът от самотата често ни кара да оставаме във връзки, които спират личното ни развитие. Здравото партньорство, според нея, се гради между две завършени и самостоятелни личности, които се допълват, запазвайки собствената си идентичност и способността да се променят заедно.

Лора Инджова
Лора Инджова Източник: NOVA LAB Баланс

Професионалното удовлетворение и личният баланс

В епизода се разглежда и феноменът на външния успех, който не носи вътрешно удовлетворение. Според Тасева то идва едва тогава, когато професията съответства на естествената ни природа, а не на обществения натиск.

Опознавайки себе си, имаме възможност да променим начина, по който реагираме на събитията в живота си. Животът може да бъде по-лек и по-приятен, когато престанем сами да го усложняваме“, обобщава тя.

Целият епизод е достъпен в YouTube канала на подкаста @novalabofficial.

Източник: NOVA LAB    
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