Любопитно

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата

5 ноември 2025, 16:46
Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си
Източник: БГНЕС

Б ългарският пилот във Формула 2 Никола Цолов потвърди връзката си с певицата Крисия Тодорова. След седмици слухове и спекулации, младите звезди споделиха общи снимки, с които показаха, че между тях има нещо повече от приятелство, пише Edna.bg.

През последните седмици двамата бяха забелязани заедно в Испания, където Никола живее и тренира. Феновете започнаха да забелязват, че Крисия все по-често се появява в публикациите му – дискретно, но с усмивка, която издава всичко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NT 🦁 (@nikola_tsolov)

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата. На една от тях Крисия нежно се е облегнала на рамото му, на друга – двамата се държат за ръце.

Празникът на Хелоуин пък донесе и първия им официален кадър като двойка – усмихнати, в костюми и с онази младежка енергия, която кара всички да вярват в любовта.

Никола Цолов, наричан Българският лъв, е само на 19 години, но вече оставя следи в света на моторните спортове. Ученик на Фернандо Алонсо, той се състезава във Формула 2 и е един от най-перспективните пилоти в Европа.

Крисия, от своя страна, израсна пред очите на публиката – от малката звезда в „Шоуто на Слави“ до талантлива млада певица с изграден стил и впечатляващо присъствие.

Двамата изглеждат свързани не само от младостта си, но и от амбицията – и любовта към това, което правят.

Публикациите на Никола предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи. Коментарите под снимките са пълни с усмивки, сърца и пожелания за щастие.

„Прекрасна двойка!“, „Младост, красота и успех – всичко в едно“, „Да сте си опора в хубави и трудни дни“ – гласят част от посланията на последователите им.

Докато Никола продължава сезона си във Формула 2, а Крисия подготвя нови музикални проекти, двамата очевидно намират време един за друг.

Снимките им не са просто романтични – те излъчват близост, подкрепа и лекота, които рядко се виждат в света на младите звезди.

И макар да пазят личния си живот от излишно внимание, любовта между тях вече е факт – споделена, истинска и вдъхновяваща.

Никола Цолов Крисия Тодорова Формула 2 Звездна двойка Любовна връзка Български пилот
Последвайте ни

По темата

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо кучето яде котешки изпражнения

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 22 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 21 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 17 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 23 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

България Преди 34 минути

Премиерът се срещна с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Любопитно Преди 39 минути

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Любопитно Преди 1 час

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

България Преди 1 час

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 1 час

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 3 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

<p>Кои инфекции убиват за 24 часа</p>

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Любопитно Преди 3 часа

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 3 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 3 часа

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

България Преди 3 часа

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 3 часа

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 4 часа

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

България Преди 4 часа

Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Извънземно! Това ли е голът на сезона в Шампионската лига? (видео)

Gong.bg

Зелен килим за "канарчетата": Ботев Пд обяви подобрения на базата

Gong.bg

Служител на ДФ "Земеделие" задържан с подкуп от 1000 лева

Nova.bg

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София

Nova.bg