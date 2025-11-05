Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Б ългарският пилот във Формула 2 Никола Цолов потвърди връзката си с певицата Крисия Тодорова. След седмици слухове и спекулации, младите звезди споделиха общи снимки, с които показаха, че между тях има нещо повече от приятелство, пише Edna.bg.

През последните седмици двамата бяха забелязани заедно в Испания, където Никола живее и тренира. Феновете започнаха да забелязват, че Крисия все по-често се появява в публикациите му – дискретно, но с усмивка, която издава всичко.

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата. На една от тях Крисия нежно се е облегнала на рамото му, на друга – двамата се държат за ръце.

Празникът на Хелоуин пък донесе и първия им официален кадър като двойка – усмихнати, в костюми и с онази младежка енергия, която кара всички да вярват в любовта.

Никола Цолов, наричан Българският лъв, е само на 19 години, но вече оставя следи в света на моторните спортове. Ученик на Фернандо Алонсо, той се състезава във Формула 2 и е един от най-перспективните пилоти в Европа.

Крисия, от своя страна, израсна пред очите на публиката – от малката звезда в „Шоуто на Слави“ до талантлива млада певица с изграден стил и впечатляващо присъствие.

Двамата изглеждат свързани не само от младостта си, но и от амбицията – и любовта към това, което правят.

Публикациите на Никола предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи. Коментарите под снимките са пълни с усмивки, сърца и пожелания за щастие.

„Прекрасна двойка!“, „Младост, красота и успех – всичко в едно“, „Да сте си опора в хубави и трудни дни“ – гласят част от посланията на последователите им.

Докато Никола продължава сезона си във Формула 2, а Крисия подготвя нови музикални проекти, двамата очевидно намират време един за друг.

Снимките им не са просто романтични – те излъчват близост, подкрепа и лекота, които рядко се виждат в света на младите звезди.

И макар да пазят личния си живот от излишно внимание, любовта между тях вече е факт – споделена, истинска и вдъхновяваща.