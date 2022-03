Крисия с първа победа в „Като две капки вода“

Ед Шийран: Не съм заимствал идеи за "Shape of You"

У частниците в култовото шоу на NOVA „Като две капки вода“ отново превърнаха вечерта в понеделник в истински празник.

Десетте звезди завладяха зрителите пред екраните и публиката в студиото с безупречни имитации.

В състава на журито бяха Хилда Казасян, Мария Игнатова, Юлиан Вергов и Фънки, които имаха трудната задача да оценят страхотните изпълнения.

Имитацията, която спечели сърцата на зрителите, журито, участниците и менторите бе тази на Крисия. Младата певица се справи безапелационно с образа на неповторимия Майкъл Джексън. Крисия бе уникална във всяко движение на Краля на Попа под звуците на емблематичната песен „Thriller”. “Това, което направи тази вечер, беше най-добрата имитация за сезона” – сподели Фънки след изпълнението.

Началото на предаването поставиха децата от вокална група „Бон-бон“. Те откриха шоуто с послание за мир с друга песен на Мaйкъл Джексън – “Heal The World”.

Всички изпълнения можете да видите тук:

Звездните изпълнения започнаха с хита “The Fox” на норвежкия комедиен дует Ylvis, а пред сложната задача се изправи певицата Анелия. След нея Мариана Попова се превърна в истинска кралица на вечерта като великата Уитни Хюстън в изпълнение на “Queen of the night”. “Обожавам Уитни Хюстън. Ти беше толкова премерена и естествена. Справи се фантастично!” – сподели Хилда Казасян за изпълнението. Моню Монев се появи в образа на певицата, взела участие в осмия сезон на предаването – Луна, като представи нейната песен „Бягайте, крачета“.

Алисия пренесе цялата публика във филма “A Star Is Born” с прекрасната имитация на Лейди Гага и песента “Always Remember Us This Way”. На сцената настана есен, когато Руслан запя “Tamally Maak” в образа на египетската звезда Амр Диаб. В компанията на Йордан Йончев-Гъмзата, Краси Радков вдигна публиката на крака като неповторимия Тодор Колев. „Имах честта и привилегията да познавам Тодор Колев. Той беше велик човек и актьор. Благодаря за аплодисментите, но те не са за мен, а за Тодор Колев“, развълнувано сподели Краси след изпълнението на „Камион ме блъсна“.

След два поредни женски образа, Александър Сано развълнува всички в залата като великия Роби Уилямс с баладата „Angels”. Есил Дюран показа отново невероятния си глас като Селин Дион, в изпълнение на “The power of love”. Тя получи и подарък от любимия мъж – стихотворение, което искрено я развълнува. На рождения ден на AIZS, Дарин Ангелов влезе в култовия образ на певеца. Актьорът показа изключителните си умения на сцената с изпълнение на песента “Никой не може”.

Бутонът на късмета каза своята тежка дума и отреди следващия понеделник Алисия да бъде Риана, Анелия да влезе в образа на Адел, Моню Монев да имитира Миро от Джанго Зе, Мариана Попова да се превъплъти в Зак де ла Рока, Руслан Мъйнов да изиграе Георги Христов, Дарин Ангелов да пее като The Weekend, Александър Сано да бъде корейската сензация PSY, Есил Дюрон да излезе под прожекторите като Милко Калайджиев, Краси Радков да взриви сцената като Rammstein, а Крисия да влезе в първия си двоен образ – на Шарика и Бийонсе.

Не пропускайте „Като две капки вода“ и следващия понеделник от 20:00 по NOVA, когато към журито ще се присъедини продуцентът Димитър Станчев.