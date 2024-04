„Синовете ми го мразят“: Шакира със смесени чувства към филма „Барби“

В ново интервю 47-годишната колумбийска суперзвезда Шакира призна, че е гледала блокбастъра "Барби", но има смесени чувства относно посланието на филма.

„Синовете ми абсолютно мразеха "Барби"“, каза тя за Милан и Саша, които споделя с бившия си Жерар Пике. „Те чувстваха, че това е обезмасляващо. И аз съм съгласна до известна степен. Отглеждам две момчета. Искам и те да се чувстват силни като същевременно уважават жените. Харесвам поп културата, когато се опитва да овласти жените, без да ограбва мъжете за възможността им да бъдат мъже."

Филмът, режисиран от Грета Геруиг, с участието на Марго Роби, Райън Гослинг и Америка Ферера, беше пуснат през лятото на 2023 г. и получи широко одобрение от критиката. Той счупи боксофис рекордите и взе "Оскар" за песента на Били Айлиш "What Was I Made For?"

Шакира продължи да обяснява възгледите си за овластяването на жените, споделяйки: „Вярвам в това да дадем на жените всички инструменти и доверието, че можем да направим всичко, без да губим същността си, без да губим нашата женственост. Мисля, че мъжете имат цел в обществото и жените имат и друга цел. Ние се допълваме взаимно и това допълване не трябва да се губи."

Тя продължи да обяснява, като отбеляза: „Само защото една жена може да направи всичко, не означава, че трябва. Защо да не споделим товара с хора, които заслужават да го носят, които също имат задължение да го носят?“

Шакира използва част от това свое отношение в новия си албум "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Жените вече не плачат").

„Искам тази музика да гради мостове, да дава възможност на хората, да помага на жените да открият собствените си силни страни“, казва певицата.

