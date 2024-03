„Много жертви за любовта“: Шакира твърди, че е спряла кариерата си заради Жерар Пике

Ш акира твърди, че кариерата ѝ е останала на заден план дълги години заради бившия ѝ партньор Жерар Пике.

„За дълго време спрях кариерата си, за да бъда до Жерар, за да може той да играе футбол“, каза колумбийската изпълнителка в ново интервю за Sunday Times, публикувано в събота.

„Имаше много жертви за любовта“, добави тя.

47-годишната Шакира за първи път се срещна с 37-годишния Пике на снимачната площадка на музикалния видеоклип към нейната песен „Waka Waka (This Time for Africa”) през 2010 г.

Три години по-късно те посрещнаха първия си син Милан, на 11, и Саша, на 9, две години след това.

Семейството живееше в Барселона, Испания, тъй като Пике играеше във футболния клуб.

Шакира беше съдия в „The Voice“ в САЩ и издаде албум „El Dorado“ през 2017 г., но най-вече се фокусира върху отглеждането на децата си.

След това през юни 2022 г. тя и Пике обявиха раздялата си в съвместно изявление.

„Съжаляваме да потвърдим, че се разделяме“, каза бившата двойка тогава. „Молим за поверителност в този момент за благополучието на нашите деца, които са наш максимален приоритет. Благодаря ви предварително за разбирането и уважението.”

Шакира бе „опустошена“ от предполагаемата изневяра на Пике със сегашната му приятелка, Клара Чиа Марти, която е повече от 20 години по-млада от изпълнителката на „Hips Don't Lie“.

Тя изпълни музикално отмъщение миналата година в песен, наречена „Bzrp Music Sessions, Vol 53“, пееща на испански „Струвам колкото две 22-годишни/Ти размени "Ферари" за "Туинго“.

Шакира не за първи път говори с горчивина за края на връзката си с Пике.

Говорейки пред Billboard миналата година, Шакира призна, че вярва в „докато смъртта ни раздели“.

„Моят приоритет беше моят дом, моето семейство. Вярвах в "докато смъртта ни раздели". Повярвах в този сън“, каза Шакира през септември 2023 г.

„Родителите ми са заедно, не знам, 50 години и се обичат като първия ден, с любов, която е уникална и неповторима. Така че знам, че е възможно.

Тогава тя добави: „Това исках за себе си и за децата си, но не се случи.“

Въпреки неволите на връзката ѝ, това беше бурно време за съдията от „The Voice“.

През ноември 2023 г. тя едва избегна евентуален затвор, като се призна за виновна за укриване на данъци в Испания.

Съгласно сделка, сключена в последния момент, Шакира получи условна тригодишна присъда, оценена на около 7,6 милиона долара. Скоро тя издава нов албум, „Las Mujeres Ya No Lloran“.

