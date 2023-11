Шакира постигна изненадваща сделка с властите в Испания, избегна затвора

К олумбийската певица Шакира постигна сделка с властите в Испания, за да избегне процес за данъчни измами на стойност 14,5 милиона евро.

Световната суперзвезда пристигна в съда в Барселона в понеделник, за да присъства на първия ден от процеса срещу нея за предполагаема измама на испанската държава с 14,5 милиона евро върху доходи, получени между 2012 и 2014 г.

Носейки розов костюм и слънчеви очила, 46-годишната певица влезе в сградата малко преди 10:00 ч., без да говори с тълпата от репортери, които чакаха нейното пристигане.

Shakira blasts Spanish taxman as she agrees deal to avoid £12.5m tax fraud trial: Singer says 'winning is getting my time back for my kids who don't want to see their mom sacrifice her well-being in this fight' https://t.co/Q4Ut0f2NGs