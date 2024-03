"Women Don't Cry Anymore": Шакира издаде нов албум

К олумбийската певица Шакира издаде нов албум със заглавие Women Don't Cry Anymore, съобщи Ройтерс. Това е и заглавието на един от топ хитовете, включени в албума.

Песента Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 спечели две латинонагради "Грами" през миналата година.

Colombian singer #Shakira has released her long-awaited new album "Women Don't Cry Anymore". #EntertainmentNews #Music https://t.co/3QRILdnUAU