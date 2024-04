За първи път в света донорско сърце измина близо 7000 км за успешна трансплантация

З а първи път донорско сърце е прелетяло 12 часа и 6750 км през Атлантическия океан, след което е било успешно трансплантирано на пациент.

(Във видеото може да научите повече за: Поставят второ изкуствено сърце на 23-годишен мъж, който от година чака трансплантация)

Сърцето на донора е от 48-годишен мъж от френските Западни Индии, който получава инсулт и три дни по-късно е обявен за мозъчно мъртъв. След рутинна процедура за вземане на сърцето, то е транспортирано с търговска авиокомпания до Париж, Франция, като това е първият случай, в който дарено сърце прелита през Атлантическия океан.

В парижката болница "Питие-Салпетриер" хирурзите Гийом Лебретон и Паскал Лепринс успешно трансплантират сърцето на 70-годишен мъж с неизлечимо сърдечно заболяване. Според писмо, написано от двойката лекари до медицинско списание, двете сърдечни камери (долните камери на сърцето, които изпомпват кръвта към тялото) са започнали да функционират нормално веднага. Реципиентът е изписан от болницата 30 дни по-късно.

Лебретон и Лепринс наричат успеха "немислим досега подвиг в областта на трансплантацията на органи". Той е постигнат в рамките на пилотно проучване, известно като PEGASE, което има за цел да установи дали е възможна успешна трансплантация, след като сърцето е било запазено за продължителен период от време - по-конкретно при пътувания от Мартиника и Гваделупа в Карибския басейн.

Сърцето е запазено с помощта на техника, наречена хипотермична перфузия с кислород, при която сърцето се поддържа студено, докато през него се изпомпва кислородна течност с помощта на машина. Въпреки че са провеждани клинични изпитвания на такава техника, според хирурзите за първи път тя е тествана за толкова екстремно време на транспортиране.

