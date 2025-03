За първи път човек живя 100 дни с изкуствено титаниево сърце

А встралиец живя 100 дни с изкуствено титаниево сърце, докато чакаше донорска трансплантация - най-дългият период досега, в който някой е използвал тази технология, съобщава CNN.

Пациентът, мъж на около 40 години, който желае да запази анонимност, получава импланта по време на операция в болница „Сейнт Винсент“ в Сидни през ноември миналата година.

През февруари той стана първият човек в света, напуснал болницата с устройството, което го поддържаше жив, докато в началото на този месец се появи донор на сърце.

Според изявление, публикувано в сряда от болница „Сейнт Винсент“, университета „Монаш“ и американско-австралийската компания BiVACOR, която стои зад устройството, мъжът, който е имал тежка сърдечна недостатъчност, се „възстановява добре“.

