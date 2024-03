Една стъпка по-близо: Ще видим ли жив мамут до 2028 г.?

П ървото в света постижение (в тази посока) беше обявено от компанията Colossal Biosciences, която си постави за цел да създаде вълнест мамут до 2028 г. Използвайки многостранен подход, от екипа казват, че са открили как да „препрограмират“ слон така, че да създаде клетки, подобни на стволови, които могат да се диференцират в трите зародишни слоя, необходими за пораждането на всеки тип клетка в тялото.

Техният път към създаването на устойчив на студ бозайник, който би могъл да изпълни екологичната роля на отдавна изчезналия мамут, се съсредоточава около идентифицирането на гените, свързани с неговите основни фенотипове, така че да можем да ги проектираме в съществуващи животни. За вълнестия мамут това означава да бъде студоустойчив, с извити бивни и куполообразен череп.

Ако успеят да премахнат гените, необходими за пораждането на тези черти, тогава отново можем да имаме мамути, които да бродят в Арктика. Намирането на тези гени означава първо да се разгледа най-близкият жив роднина на изчезналото животно – а в случая с мамута това е азиатският слон, който е 99,6 процента същият, генетично казано.

„Една от ранните ни цели беше да можем да генерираме тези, подобни на ембрионални стволови клетки, наречени индуцирани плурипотентни стволови клетки, защото всъщност можете да ги извлечете синтетично, като използвате набор от фактори и използвате всички първични линии от всеки вид“, каза Ериона Хисоли, ръководител на отдела по биологични науки в Colossal Biosciences. „Откакто е разработена технологията, бяха обявени множество видове, но слоновете все още остават неуловими.“

„Нашата цел от самото начало беше да можем да извлечем тези индуцирани плурипотентни стволови клетки за слонове поради множество причини. Tова е важно, защото всъщност можем да разгледаме фенотипите на адаптация към Арктика в клетъчните и органоидните модели, които може да се развият от клетките. Но по-важното е, че те отварят врати за много бъдещи асистирани репродуктивни технологии.“

Ако се чудите защо това е нещо, което може да искаме или имаме нужда, оказва се, че те могат да имат основно въздействие върху околната среда. Защо? Защото слоновете имат какво да кажат за дърветата.

