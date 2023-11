"Замразени във времето": Учени се опитват да съживят вълнестите мамути

В продължение на милиони години вълнестите мамути са бродили из Европа и Азия, дори известно време след появата на хората. Въпреки че вече не живеем заедно с тях, се оказва, че все още можем да научим много за тези космати гиганти, благодарение на забележително добре запазени фосили.

"Замразени във времето"

Люба и Хрома са вълнести мамути, живели преди повече от 40 000 години, на около 3000 мили един от друг. Учени посочват, че животните не са живели дълго, Люба и Хрома са починали от задушаване съответно само на един и два месеца. Намерени замръзнали в различни райони на Северен Сибир, двете вълнести бебета са най-добре запазените екземпляри, намирани някога.

"Такова уникално състояние на кожата предпазва всички вътрешни органи от съвременните микроби и микроорганизми. От гледна точка на бъдещите му генетични, молекулярни и микробиологични изследвания това е просто безпрецедентен екземпляр", обяснява Люба Тихонов, изследовател в Зоологическия институт към Руска академия на науките.

