Огромно кюфте от мамут беше представено в Нидерландия

О громно кюфте, направено от плът, култивирана с помощта на ДНК на изчезнал вълнист мамут, беше показано в НЕМО - научен музей в Нидерландия, предадоха Ройтерс и АФП.

То е създадено от австралийската компания за култивирано месо "Воу" ("Vow"). Оттам казват, че искат да накарат хората да говорят за култивирано месо и го представят като по-устойчива алтернатива на истинското.

От фирмата настояват, че новият продукт не е първоаприлска шега.

"Искахме да създадем нещо, напълно различно от всичко, което можете да получите сега", каза основателят на "Воу" Тим Ноуксмит пред Ройтерс. Той обясни, че допълнителната причина да изберат мамут е, защото според учените изчезването на това животно е причинено от климатичните промени.

Тъй като ДНК на мамута, получена от компанията "Воу", не е пълна, експерти са добавила такава от африкански слон.

"Както правят във филма "Джурасик парк", допълва Джеймс Райъл от "Воу", но подчертава, че най-голямата разлика е, че не създават истински животни.

Създаването на култивирано месо обикновено означава използване на кръв от мъртво теле, но "Воу" използва алтернатива, което означава, че няма убити животни за създаването на мамутското кюфте.

Продуктът, който има аромат на крокодилско месо, за момента не е годен за консумация.

