Грандиозната сватба на Лорън Санчес и Джеф Безос: Ще засенчи ли тази на принцеса Даяна?

Е кстравагантната сватба на принцеса Даяна и принц Чарлз на 29 юли 1981 г. беше приветствана като „сватбата на века“. Сега предстоящото венчаване на Лорън Санчес с Джеф Безос обещава да бъде също толкова бляскаво и запомнящо се – събитие, достойно за кралски особи.

„Мисля, че ще бъде нещо като сватбата на принцеса Даяна“, сподели по-големият брат на Лорън, Пол Санчес, пред TMZ в четвъртък, 27 март, визирайки разкошната церемония на Даяна и принц Чарлз. „Ще бъде грандиозно, забавно и просто невероятно.“

Според информация, 61-годишният Безос и 55-годишната Лорън вече са изпратили поканите за сватбата си, която ще се състои през юни край бреговете на Венеция, на тяхната яхта за 500 милиона долара, наречена Koru. Въпреки това, Пол Санчес не разкри допълнителни подробности за предстоящото събитие, заявявайки: „Все още нямаме конкретна информация за мястото или детайлите.“

„Изключително съм развълнуван“, допълни Пол. „Ще бъде грандиозно събитие, изпълнено със звезди и много забавление.“ Според източник на PEOPLE, сред поканените са Иванка Тръмп и Джаред Къшнър, а Карли Клос и Джошуа Къшнър също са сред очакваните гости. Сред другите известни личности в списъка могат да бъдат близки приятели на Лорън – Крис Дженър, Ким Кардашиян и Ева Лонгория, както и членове на нейния изцяло женски космически екипаж на Blue Origin, включително Кейти Пери и Гейл Кинг.

През 1981 г. принцеса Даяна и принц Чарлз се ожениха на пищна церемония в катедралата „Свети Павел“ в Лондон. Събитието, оценено на около 48 милиона долара (еквивалент на 168 милиона днес, коригирани с инфлацията), беше гледано от рекордните 750 милиона души в 74 държави. То също така беляза първия случай от 300 години, в който британски гражданин се омъжва за престолонаследник.

