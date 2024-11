"Ще ми липсвате ужасно много“: Адел се сбогува с феновете си в Лас Вегас

Б ританската певица Адел се сбогува с феновете си по време на последния си концерт в Лас Вегас, предаде ДПА.

В събота тя изнесе 100-ия си концерт, който е част от шоуто „Уикенди с Адел“ в хотел „Сизърс Палас“. Докато се сбогуваше, Адел се разчувства и каза на почитателите си, че ще ѝ липсват много.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:



“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”



pic.twitter.com/m8AdF5X6W8