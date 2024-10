Адел и Селин Дион с емоционална среща в Лас Вегас (ВИДЕО)

„Силата на любовта“ между певиците Адел и Селин Дион не познава граници.

Това се прояви с пълна сила в събота вечер по време на концерта на Адел в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас, където двете певици се просълзиха след емоционално общуване.

Докато пееше песента си „Easy On Me“, Адел се развълнува видимо, когато видя Дион в публиката, към която се приближи за прегръдка, което накара тълпата да се развълнува, според кадри, публикувани онлайн.

В края на прегръдката Дион трие сълзите от очите си, изглеждайки също толкова развълнувана, колкото и Адел.

Адел дори моли тълпата да ѝ помогне да доизпее песента.

В един момент Дион се изправя, за да се поклони, след като Адел казва, че Дион е един от най-любимите ѝ хора на всички времена.

Adele and Celine Dion both broke into tears as they shared an emotional moment at Adele’s Las Vegas residency. Latest: https://t.co/2o82JTMRRB pic.twitter.com/a1qprMmtFJ

Моментът се състоя на същото място, което беше построено за Дион преди повече от две десетилетия, когато тя за първи път стартира собствените си концерти в Лас Вегас „A New Day“, нещо, което Адел призна по време на съботния концерт, според друг клип, публикуван онлайн.

„Винаги е ставало дума само за тази зала“, каза Адел, кимвайки за значението на общото място на резиденцията им. „За мен това е просто един пълен кръг, така че е невероятно.“

Adele talks the significance of playing Caesars on the night that Celine herself came to pay her respects 💐 Plus her next hiatus after the 100th show next month pic.twitter.com/e5RF72Jjqx