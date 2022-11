5 филма, които да гледате, когато имате нужда от мотивация

З амисляли ли сте се колко много всъщност ни влияят филмите? Дори да не осъзнаваме напълно, филмите могат да преобърнат представата ни за определена ситуация. Понякога гледаме някоя популярна или не чак толкова популярна лента и разбираме, че точно от това сме имали нужда в този момент.

Със сигурност някои истории могат да оставят отпечатък в съзнанието ни повече от други и да ни вдъхновят да се преборим с поредното предизвикателство. Такива филми, за щастие, има безброй, но ако не сте от най-запалените киномани, може би не сте чували още за продукциите, които сме подбрали.

Имате ли нужда от вдъхновение? Вижте нашия списък с пет истински мотивиращи и запомнящи се филма!

1) “Преследване на щастието“ (The Pursuit of Happiness), 2006 г.

Finished watching the Pursuit of Happiness movie a minute ago was good pic.twitter.com/OfL5VJ7ZiW

Една от най-впечатляващите роли на Уил Смит е тази в „Преследване на щастието“. Филмът е създаден по действителен случай – този на Крис Гарднър. Той се превръща от бездомен продавач в корпоративна машина, въпреки че е изправен пред редица трудности. Всичко това, докато няма покрив над главата си и трябва да се грижи за невръстния си син. Една затрогваща и емоционална история, която ни показва, че животът често ни изправя срещу нас самите и срещу целия свят.

2) „Късметлията“ (The Cinderella man), 2005г.

„Късметлията“ е една от класиките от началото на века, където Ръсел Кроул ни показва колко са силни мечтите, но и какво значи да ги запазиш, когато е „най-тъмно“. За силата на семейството, на отговорността, за дисциплината и за духа, който не познава граници, когато знаеш какво искаш. Този филм определено може да ни покаже как не бива да се спираме пред трудностите, които съдбата ни предоставя, дори когато целта ни изглежда невъзможна.

3) “Беднякът милионер“ (Slumdog milionaire), 2008 г.

Ако животът, на който сме свикнали ни се струва труден, какво да каже едно момче, израснало в индийско гето. Понякога това учи много повече, от което и да е училище или университет. Да си изправен сам срещу целия свят, в едно толкова сурово общество, е истинско изпитание за ума и духа. Понякога обаче получаваме това, за което сме се борили, а може дори да станеш милионер, колкото и невероятно да звучи. "Беднякът милионер" определено е от филмите, които ни карат да сме благодарни за това, което имаме и да не се спираме пред нищо.

4) “Камшичен удар“ (Whiplash), 2014г.

Happy 8 year anniversary to Whiplash! My favorite movie of all time and my inspiration to becoming a drummer pic.twitter.com/ZRVimel8gu