Истории от миналия век: Как едни пантофи разкриха Дядо Мраз?

Д ядо Коледа безспорно е една от най-емблематичните фигури в наши дни. Децата често го определят като техен фаворит - в конкуренция с Феята на зъбките и Торбалан. Белобрадият старец е мил, със забавен смях и притежава цяла армия елени, джуджета и други приказни същества, които го правят още по-специален.

Как да не го обикнеш? Когато наближи краят на годината, започва и трескавата подготовка – писмо с желания и благодарности до джуджетата на Дядо Коледа, украсяване на коледната елха и други. Определено става дума за един трепетен период за всяко малко дете. Това не е факт от вчера и днес. През изминалия век тази традиция също е била толкова интересна и почитана, но с някои изменения.

Snow Maiden & Santa Claus - Retold Russian Fairy Tales: Snegurochka & Ded Moroz - Winter Russian Fairy Tales for New Year's C AFI8CULhttps://t.co/kdAGbuskBy pic.twitter.com/HF7dRIrTdw