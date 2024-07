Сезострис - митичният фараон, който нахлул в Европа

К огато става въпрос за древноегипетската история, може да е изключително трудно да се разграничат фактите от измислиците. Разказите за Древен Египет са изпълнени с величие и мистерия, с истории за могъщи фараони, монументални строежи и амбициозни военни кампании. Толкова много от реалната история на Египет звучи невъзможно; не е чудно, че понякога легендите се промъкват и се приемат за факти. Историята на Сезострис е подходящ пример за това. Фараон, толкова могъщ, че уж нахлул в Европа (а според един древен източник - в целия свят).

Въпреки тези предполагаеми постижения, за Сезострис са останали изключително малко доказателства, но приказките за него пленяват въображението на историците от десетилетия. Кой е бил този мистериозен фараон? Съществувал ли е наистина? Доколко легендата за него се основава на исторически факти? Все още търсим отговорите на тези въпроси.

