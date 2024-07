Може би сме открили начин да предсказваме опасните слънчеви бури, преди да се случат

К осмическото време може да бъде красиво, като например невероятните полярни сияния, които се наблюдаваха по целия свят през май, и опасно, като поврежда технологиите, както временно, така и трайно. Прогнозирането на космическото време е изключително важно. Сега изследователите съобщават за по-добро разбиране на коронарните масови изхвърляния, което е от решаващо значение, за да се разбере какъв вид опасност ни очаква в бъдеще.

Изхвърлянето на коронална маса (CME) е мощно изхвърляне на плазма от Слънцето. Плазмата е съставена от заредени частици и когато попадне на нашата планета, сблъсквайки се с магнитосферата на Земята, може да предизвика геомагнитни бури, които понякога извеждат от строя сателити и други технологии. Тези частици се пренасят от магнитното поле към полярните области, където се сблъскват с атмосферата и създават прекрасни полярни сияния.

