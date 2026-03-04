Любопитно

От медицинска сестра в Канада до Hell’s Kitchen - историята на Диана Григореску (ВИДЕО)

Диана напуска Кухнята на Ада с противоречиви чувства - тъжна, че мечтата ѝ приключва и щастлива, че се връща при семейството си

4 март 2026, 10:18
В ъв втория епизод от новия сезон на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-емоционалните участнички в “Hell’s Kitchen” 8 - румънката Диана Григореску, живяла в Канада и омъжена за българин, с когото вече 18 години живеят в Кърджали.

Диана напуска Кухнята на Ада с противоречиви чувства - тъжна, че мечтата ѝ приключва и щастлива, че се връща при семейството си. Най-трудно ѝ е било не самото готвене, а изолацията и фактът, че не е могла да вземе снимките на децата си със себе си. Признава, че не е искала да плаче пред камерите, но емоциите са надделели.

Преди да се впусне в кулинарното предизвикателство, Диана е практикувала една от най-благородните професии - тази на медицинската сестра. Завършва образованието си в Канада, където остава впечатлена от равнопоставеността между хората и липсата на показност. Днес работи като медицински козметик, но не крие разочарованието си от отношението и възнагражденията към медицинските лица у нас.

Любовта я среща с България - запознава се със съпруга си в Канада, а съдбата я отвежда в Кърджали. Въпреки че не обича студа и не би се върнала да живее в Канада, тя носи със себе си уроците оттам - дисциплина, уважение и трудолюбие.

В “Hell’s Kitchen” влиза благодарение на детето си, което я записва за кастинг. Самата тя от години се е канила, но не ѝ е достигало смелост. Определя се като хоби готвачка-домакиня, вдъхновена от баща си - страстен кулинар, от когото наследява любовта към кухнята. Подготовката ѝ за формата е била съсредоточена основно върху филетирането на риба, а амбицията ѝ е била да стигне поне до черните куртки.

Последната ѝ седмица в предаването е била особено тежка - много напрежение, викове и липса на сплотеност в червения отбор. По думите ѝ не е имало дух на отбор. В свободното си време участниците са готвели, за да имат храна в почивките, а останалото често е било белязано от скандали и напрежение.

Диана открито споделя мнението си за някои от съотборниците, но вярва, че истинските ѝ приятелства от формата ще останат. Надява се тази година победителят да бъде жена и посочи своите фаворити за финала.

Най-тежкият момент в живота ѝ остава загубата на първото ѝ дете - едва на 12 дни. Определя това събитие като болка, която я е променила завинаги. Най-щастливите ѝ мигове са ражданията на децата ѝ. Днес мечтае да отвори собствено заведение или сладкарница и да продължи да се развива в кухнята.

Какви уроци ѝ е дала Кухнята на Ада? Да бъде още по-смела, по-автентична и да не крие сълзите си. А към бъдещите участници отправя ясен съвет - да бъдат себе си, защото камерите усещат всичко.

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Диана Григореску Кухнята на Ада Подкаст Кухнята след Ада Медицинска сестра Кърджали Готвене Емоции Канада Семейство Мечти
