К азахстанският президент използва Фотошоп за официалните снимки, които публикува.

Това показват сравнения на снимки, заснети от фотографи на негови събития и тези, качени на сайта му.

Звездите в социалните мрежи, моделите, атрисите, всички използват Фотошоп. Редактрането на снимки обаче се оказва, че се ползва и от политическия елит. Фотошоп умело ретушира ​​65-годишния бивш дипломат и бивш премиер, а сега и президент на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. Това откритие е направено от Радио Свободна Европа.

След като Нурсултан Назарбаев неочаквано подаде оставка, Касъм-Жомарт Токаев стана временен президент на Казахстан.

Токаев е на 65 години и може би в името на по-позитивен поглед върху бъдещото петгодишно управление, ръководството на страната решило да ретушира ​​снимките му, изглаждайки кожата на лицето с цифрови методи.

На тази снимка Касъм-Жомарт Токаев приема акредитивните си писма от американския посланик Уилям Мозеран.

This is why (ethical) news photographers are important. Kazakhstan's leader shown severely photoshopped by government photographer when compared side by side to one shot by photojournalist Mukhtar Kholdorbekov. pic.twitter.com/TxyxsKovQl